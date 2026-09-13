Goles de Almanza y Ávalos le dieron a Guastatoya la victoria 2-1 sobre Xelajú en el Apertura 2026

Guastatoya sumó tres puntos importantes en el Apertura 2026. Los pecho amarillo vencieron 2-1 a Xelajú MC en el estadio David Cordón Hichos en un partido donde dominaron con autoridad especialmente en el primer tiempo y supieron resistir la presión de los Superchivos en los minutos finales.

El partido comenzó con Guastatoya tomando el control desde los primeros minutos. Al minuto 18 José Almanza abrió el marcador con una volea tras peinar el balón Ávalos en un tiro de esquina en lo que fue el primer gol de una noche muy positiva para los pecho amarillo.

Xelajú intentó reaccionar pero las cosas se complicaron aún más al minuto 42 cuando Juan Cardona recibió su segunda tarjeta amarilla por una barrida absurda a medio campo y dejó a los Superchivos con diez jugadores para el resto del partido.

Al inicio del segundo tiempo Guastatoya aprovechó la superioridad numérica. Al minuto 48 Víctor Ávalos anotó el 2-0 tras un centro preciso de Estrada en lo que pareció sentenciar definitivamente el partido en favor de los locales en el David Cordón Hichos.

PL / Cortesía Xelajú MC

Xelajú descontó pero no pudo remontar

Xelajú no se rindió y al minuto 60 Widvin Tebalán cruzó a Escobar para poner el 2-1 y reabrir el partido. Los superchivos buscaron el empate en los minutos finales pero Guastatoya se defendió con orden para mantener el resultado.

En los minutos finales Xelajú presionó buscando el empate pero la defensa de Guastatoya se mantuvo sólida. Los Desconocidos resistieron con diez hombres sobre el campo tras las amonestaciones del partido y llevaron el resultado hasta el pitazo final.

Con esta victoria Guastatoya suma puntos importantes y escala posiciones en la tabla del Apertura 2026. Los Desconocidos demostraron que tienen argumentos para competir ante cualquier rival del torneo en lo que fue una de sus mejores actuaciones de la temporada.

Xelajú por su parte sufre una derrota que frena su momento positivo en el torneo. Los superchivos que venían de golear a Marquense deberán recuperarse rápidamente de cara a las próximas jornadas del Apertura 2026.