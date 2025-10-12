Gran victoria de Municipal sobre Cobán Imperial por 3-1

Por la fecha 14 del Apertura, Municipal mostró un sólido rendimiento colectivo tras ganar 3-1 contra Cobán I. este domingo. Aunque Uri Amaral logró romper la red rival después de un cabezazo (17′ 2T), Cobán Imperial no pudo hacer nada ante la contundente actuación de Municipal y su efectividad goleadora. A los 4 minutos del primer tiempo, José Martínez marcó el primero con un penal, mientras que Rudy Barrientos amplió la ventaja con un tiro libre espectacular (21′ 1T). El tercero de los festejos llevó la firma de Yasnier Matos, en el minuto 6 del segundo tiempo, al marcar de cabeza.

El desempeño Rudy Barrientos lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Municipal metió 1 gol.

Yasnier Matos fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Municipal, Mario Acevedo, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Braulio Linares en el arco; Cristian Jiménez, José Mena, Carlos Estrada y Aubrey David en la línea defensiva; John Méndez, Yunior Pérez y Rudy Barrientos en el medio; y Jefry Bantes, José Martínez y Yasnier Matos en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Sebastián Bini salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Tomás Casas bajo los tres palos; Luis De León, Thales Moreira, Carlos Alberto Winter y Eduardo Soto en defensa; Byron Leal, Marco Rivas, Selvin Tení y Yeltsin Álvarez en la mitad de cancha; y Janderson Pereira y Uri Amaral en la delantera.

Cristopher Corado fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Manuel Felipe Carrera.

En la siguiente jornada Municipal se enfrentará de visitante ante Comunicaciones y Cobán I. disputará el juego de local frente a Marquense. Municipal dará su máximo esfuerzo en su próximo compromiso, enfrentándose en el clásico Chapin contra su principales rival.

Con este resultado, el anfitrión acumula 29 puntos a lo largo del certamen y ocupa la punta de la tabla. Por su parte, la visita suma 15 unidades y se ubica en el octavo lugar.

Cambios en Municipal

69′ 2T – Salieron John Méndez por Yorman Baltazar y José Martínez por Eddie Hernández

79′ 2T – Salió Yasnier Matos por Davis Contreras

84′ 2T – Salió Jefry Bantes por Darwin Torres

Amonestados en Municipal:

18′ 2T Braulio Linares y 18′ 2T José Martínez

Cambios en Cobán Imperial

45′ 2T – Salieron Yeltsin Álvarez por Oscar Mejía y Selvin Tení por Steven Paredes

66′ 2T – Salió Uri Amaral por Matías Rotondi

81′ 2T – Salió Eduardo Soto por Edwin Rivas

Amonestados en Cobán Imperial: