Gran victoria de Xelajú sobre Marquense por 3-1

Por la fecha 7 del Apertura, Xelajú mostró un sólido rendimiento colectivo tras ganar 3-1 contra Marquense este domingo. Xelajú tomó la iniciativa y sorprendió con el remate de Pedro Báez para inaugurar el marcador en el minuto 9 del primer tiempo. Luego, Oscar Linton ejecutó un penal para poner otra vez el partido en tablas, durante el minuto 6 de la segunda etapa. El desahogo y la victoria de la escuadra de Amarini Villatoro llegó con los remates convertidos por Elmer Cardoza (41′ 2T) y por Harim Quezada (47′ 2T).

El desempeño Elmer Cardoza lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Xelajú mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Harim Quezada fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Xelajú mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Xelajú, Amarini Villatoro, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Rubén Silva en el arco; Javier González, José Javier Longo, Manuel Romero y Kevin Ruíz en la línea defensiva; Maynor de León, Jorge Aparicio, Antonio López y Yilton Díaz en el medio; y Steven Cárdenas y Pedro Báez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Walter González salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Manuel Sosa bajo los tres palos; Elías Vásquez, Fernando Fuentes, Oscar Linton y Brailin de León en defensa; Josué Cano, Marvin Ceballos, Aarón Navarro y José Joj en la mitad de cancha; y Diego Casas y David Chuc en la delantera.

Mario Escobar Toca fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Mario Camposeco.

En la siguiente jornada Xelajú se enfrentará de visitante ante Achuapa y Marquense disputará el juego de local frente a Mictlán.

Con este resultado, el anfitrión acumula 11 puntos a lo largo del certamen y ocupa el quinto puesto. Por su parte, la visita suma 8 unidades y se ubica en el octavo lugar.

Cambios en Xelajú

72′ 2T – Salieron Maynor de León por Harim Quezada y Yilton Díaz por Derrikson Quirós

74′ 2T – Salió Steven Cárdenas por Gerardo Gordillo

83′ 2T – Salieron Pedro Báez por Elmer Cardoza y Antonio López por Ludwin Reyes

Amonestados en Xelajú:

y 45′ 1T Kevin Ruíz

Expulsados en Xelajú:

27′ 2T Kevin Ruíz (Roja por doble amarilla) y 43′ 2T Amarini Villatoro (Roja directa)

Cambios en Marquense

59′ 2T – Salió Marvin Ceballos por Andy Ruiz

84′ 2T – Salió Elías Vásquez por Luis Zúñiga

93′ 2T – Salió Oscar Linton por Denilson Hernández

Amonestados en Marquense:

14′ 1T Diego Casas y 36′ 2T José Joj

Expulsados en Marquense: