“Guardar silencio sería fallarle a nuestra institución”: San Pedro reclama por el arbitraje ante Cobán

"Hay momentos en los que guardar silencio también sería fallarle a nuestra institución, a nuestros jugadores y a nuestra afición". Con esta frase, San Pedro expresó su molestia por el arbitraje de Cristopher Corado durante el empate 1-1 contra Cobán Imperial, correspondiente a la décima jornada del Apertura 2026.

El conjunto sampedrano terminó el encuentro con tres expulsiones. Williams Villagrán, asistente técnico, recibió la tarjeta roja al minuto 35; cinco minutos después fue expulsado el jugador Germán Águila, mientras que el técnico Edwin “El Chino” Vázquez dejó el área técnica al minuto 63.

La acción que generó la segunda controversia fue precisamente la expulsión de Águila al minuto 40. El jugador de San Pedro disputa un balón con Orlando Moreira, quien terminó en el césped, y Corado consideró que la acción era merecedora de tarjeta roja.

Vázquez utilizó la tarjeta del Football Video Support (FVS) para solicitar la revisión, pero después de observar las imágenes, el árbitro mantuvo su decisión.

En las imágenes de la transmisión televisiva se observa la acción que provocó la caída del jugador de Cobán y que fue interpretada por el árbitro como una conducta merecedora de expulsión.

La expulsión del técnico sampedrano se produjo cuando Kenneth Valdez cayó cerca de la zona técnica local, situación que provocó la tarjeta roja para el entrenador y luego se originó una trifulca entre integrantes de ambos equipos.

San Pedro envió un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que las decisiones arbitrales han condicionado sus partidos y perjudicado directamente al equipo. La institución también señaló que existen antecedentes con el arbitraje y pidió que las situaciones sean revisadas con seriedad.

“No pedimos favores, no pedimos que nadie juegue a nuestro favor. Pedimos algo mucho más sencillo: justicia, imparcialidad y deportividad”, señaló el club en su publicación.

https://youtu.be/XHgCBJ0sg9M?si=wTb34s0ZmE9gsyjN&t=305

“Queremos competir. Queremos hacerlo en igualdad de condiciones. Queremos justicia deportiva”, escribieron.

El reclamo se produjo después de un partido en el que los gallos lograron rescatar un punto en el tiempo añadido. Renny Folleco marcó al minuto 90+1 para el 1-1 definitivo, resultado que permitió a San Pedro mantener su invicto como local en el Apertura 2026.