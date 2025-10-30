Guastatoya busca salir del último lugar ante Mictlán

Mictlán y Guastatoya se miden en el Estadio La Asunción el domingo 2 de noviembre a las 15:00 horas.

Por la fecha 17 del Apertura, Guastatoya y Mictlán se enfrentan el domingo 2 de noviembre desde las 15:00 horas, en el Estadio La Asunción.

Así llegan Mictlán y Guastatoya

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán no pudo ante Mixco en el Santo Domingo de Guzman. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Xelajú. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 6.

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mictlán sacó un triunfo, con un marcador 1 a 3.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 19 puntos (5 PG – 4 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (3 PG – 3 PE – 10 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Mixco 35 16 11 2 3 10
2 Municipal 33 16 9 6 1 18
3 Aurora FC 32 16 9 5 2 8
7 Mictlán 19 16 5 4 7 -3
12 Guastatoya 12 16 3 3 10 -15

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 18: vs Municipal: 6 de noviembre – 19:00 horas
  • Fecha 19: vs Marquense: 8 de noviembre – 15:00 horas
  • Fecha 20: vs Achuapa: 16 de noviembre – 15:00 horas
  • Fecha 21: vs Aurora FC: 22 de noviembre – 16:00 horas
  • Fecha 22: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 18: vs Mixco: 6 de noviembre – 17:00 horas
  • Fecha 19: vs Antigua GFC: 9 de noviembre – 17:00 horas
  • Fecha 20: vs Municipal: 15 de noviembre – 17:00 horas
  • Fecha 21: vs Marquense: 23 de noviembre – 17:00 horas
  • Fecha 22: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Horario Mictlán y Guastatoya, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

