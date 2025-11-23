Guastatoya derrota 5-0 a Marquense gracias a los dobletes de José Almanza y Víctor Ávalos

En el partido por la fecha 21, Guastatoya jugó con garra y corazón y celebró a lo grande en el estadio David Cordon Hichos con una goleada 5 a 0.

Los goles del partido para el local los anotaron José Almanza (4′ 1T, de penal y 24′ 2T), Marlon Sequén (32′ 1T) y Víctor Ávalos (36′ 1T y 43′ 1T).

La figura del partido fue José Almanza. El defensor de Guastatoya fue importante por convertir 2 goles.

Víctor Ávalos fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Guastatoya mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

El estratega de Guastatoya, Pablo Centrone, paró al once inicial con una formación 3-4-3 con Jordy Cifuentes en el arco; José Almanza, Marlon Sequén y Keyner Agustín en la línea defensiva; Herberth Morales, Samuel Garrido, Keyshwen Arboine y Yordin Hernández en el medio; y Víctor Ávalos, Nelson García y Denilson Sánchez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Diego Vásquez salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Minor Álvarez bajo los tres palos; Denilson Hernández, Oscar Linton, Alex Cifuentes y Fernando Fuentes en defensa; Aarón Navarro, Andy Ruiz, Josué Cano, William Amaya y Cristofer De Leon en la mitad de cancha; y Marvin Ceballos en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio David Cordon Hichos fue Orlando Alvarado.

Para la siguiente fecha, Guastatoya actuará de visitante frente a Municipal, mientras que Marquense recibirá a Municipal.

Con este resultado, el anfitrión acumula 21 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo primer puesto. Por su parte, la visita suma 23 unidades y se ubica en el noveno lugar.

Cambios en Guastatoya

59′ 2T – Salieron Denilson Sánchez por Ariel Lon, Marlon Sequén por Víctor Armas, Minor Álvarez por Manuel Sosa, José Joj por Selvin Barlovento y Samuel Garrido por Jonathan Estrada

70′ 2T – Salió José Almanza por Yordi Aguilar

71′ 2T – Salió Víctor Ávalos por Hristopher Robles

Amonestado en Guastatoya:

25′ 1T José Almanza

Cambios en Marquense

33′ 1T – Salieron por José Joj y Alex Cifuentes por Marco Rodas

