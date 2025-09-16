Guastatoya espera frenar su racha negativa y vencer a Marquense

Marquense y Guastatoya se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 10 del Apertura, a partir de las 18:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Así llegan Marquense y Guastatoya

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense no pudo ante Mixco en el Santo Domingo de Guzman. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Municipal. Con 4 partidos sin sumar puntos, acumula una cifra de 16 goles en contra y 2 a favor.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de marzo, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Guastatoya sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 11 puntos (3 PG – 2 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (1 PE – 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Antigua GFC 19 9 6 1 2 10 2 Municipal 19 9 5 4 0 8 3 Mixco 19 9 6 1 2 4 7 Marquense 11 9 3 2 4 -4 12 Guastatoya 1 9 0 1 8 -17

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 11: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 11: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Horario Marquense y Guastatoya, según país