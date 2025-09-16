Guastatoya espera frenar su racha negativa y vencer a Marquense

Así llegan Marquense y Guastatoya
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura
Marquense no pudo ante Mixco en el Santo Domingo de Guzman. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 6 a sus rivales.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura
Guastatoya llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Municipal. Con 4 partidos sin sumar puntos, acumula una cifra de 16 goles en contra y 2 a favor.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de marzo, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Guastatoya sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está en el séptimo puesto con 11 puntos (3 PG – 2 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (1 PE – 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Antigua GFC
|19
|9
|6
|1
|2
|10
|2
|Municipal
|19
|9
|5
|4
|0
|8
|3
|Mixco
|19
|9
|6
|1
|2
|4
|7
|Marquense
|11
|9
|3
|2
|4
|-4
|12
|Guastatoya
|1
|9
|0
|1
|8
|-17
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 11: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 11: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Horario Marquense y Guastatoya, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas