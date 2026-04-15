Guastatoya fue contundente y goleó 3-0 a Antigua GFC

Guastatoya no tuvo piedad de Antigua GFC y lo pasó por arriba por 3 a 0 en el Estadio David Cordon Hichos, en un partido válido por la fecha 20 del Clausura. A los 3 minutos del segundo tiempo, Nelson García deslumbró al capturar el balón y con un certero cabezazo, marcó el primero para su equipo. En el minuto 9 de la misma etapa, Víctor Ávalos agregó otro tanto después de un tiro penal. Keyshwen Arboine selló la historia al minuto 39, convirtiendo durante la misma parte del juego.

Nelson García se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Guastatoya mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Keyshwen Arboine fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Guastatoya marcó 1 gol.

El técnico de Guastatoya, Pablo Centrone, propuso una formación 4-3-3 con Rubén Escobar en el arco; Yordi Aguilar, Joshua Ubico, Keyner Agustín y Víctor Armas en la línea defensiva; Keyshwen Arboine, Ariel Lon y Yordin Hernández en el medio; y Víctor Ávalos, Nelson García y Emanuel Yori en el ataque.

Por su parte, el equipo de Mauricio Tapia salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Luis Morán bajo los tres palos; Juan Carbonell, Enzo Fernández, Héctor Prillwitz y José Ardón en defensa; Alexander Robinson, Óscar Castellanos y Santiago Garzaro en la mitad de cancha; y Andris Herrera, Oscar Santis y Agustín Maziero en la delantera.

El árbitro Stib Morales Ordóñez fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio David Cordon Hichos.

En la siguiente fecha Guastatoya se enfrentará de visitante ante Comunicaciones, mientras que Antigua GFC jugará de local frente a Malacateco.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 28 puntos y se ubica en el octavo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 30 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Guastatoya

23′ 1T – Salió Yordi Aguilar por Kevin Fernández

71′ 2T – Salió Víctor Ávalos por Santiago Gómez

80′ 2T – Salieron Nelson García por Carlos Alvarado y Ariel Lon por Denilson Sánchez

Amonestados en Guastatoya:

9′ 1T Yordi Aguilar, 25′ 1T Víctor Ávalos, 37′ 2T Denilson Sánchez, 40′ 2T Keyshwen Arboine y 45′ 2T Santiago Gómez

Expulsado en Guastatoya:

27′ 2T Kevin Fernández (Roja directa)

Cambios en Antigua GFC

58′ 2T – Salieron Enzo Fernández por Kevin Macareño y Andris Herrera por Brayam Castañeda

68′ 2T – Salió Óscar Castellanos por Leandro Ortigoza

86′ 2T – Salieron Agustín Maziero por Jimmy Ruiz y Santiago Garzaro por Brandon De León

Amonestados en Antigua GFC: