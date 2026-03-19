Guastatoya ganó por 1-0 a Aurora FC con el gol agónico de Keyshwen Arboine

El choque entre Aurora FC y Guastatoya, que se disputó por la fecha 14 del Clausura en el estadio Municipal Guillermo Slowing, terminó a favor del equipo visitante por 1 a 0. En el minuto 42 del segundo tiempo, Keyshwen Arboine contribuyó con la única anotación del partido.

El desempeño Keyshwen Arboine lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Guastatoya metió 1 gol.

Samuel Garrido dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Guastatoya fue importante .

El estratega de Aurora FC, Saúl Phillip, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Liborio Sánchez en el arco; Carlos Monterroso, Jairo Soriano, Jafet Soriano y Alex Díaz en la línea defensiva; Allan García, José Luis Vivas y Pablo Mingorance en el medio; y Nicolas Lovato, Gabriel Grajeda y Daniel Baján en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Pablo Centrone salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Joshua Ubico, Carlos Alvarado, Víctor Armas y Kevin Fernández en defensa; Denilson Sánchez, Marlon Sequén, Keyshwen Arboine, Ariel Lon y José Almanza en la mitad de cancha; y Santiago Gómez en la delantera.

Erick Orozco fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

En la siguiente jornada Aurora FC se enfrentará de visitante ante Malacateco y Guastatoya disputará el juego de local frente a Municipal.

Con este resultado, el anfitrión acumula 14 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo primer puesto. Por su parte, la visita suma 19 unidades y se ubica en el sexto lugar.

Cambios en Aurora FC

45′ 2T – Salieron Nicolas Lovato por Paulo Motta y Gabriel Grajeda por Jimmy Álvarez

79′ 2T – Salió Alex Díaz por Víctor Urias

91′ 2T – Salió Víctor Urias por Luis Cardona

Amonestados en Aurora FC:

43′ 1T Jairo Soriano y 49′ 2T Allan García

Expulsado en Aurora FC:

2′ 2T Jairo Soriano (Roja por doble amarilla)

Cambios en Guastatoya

58′ 2T – Salieron Kevin Fernández por Gilder Cruz y Ariel Lon por Yordin Hernández

69′ 2T – Salieron Marlon Sequén por Jonathan Estrada y Carlos Monterroso por Jorge Ticurú

76′ 2T – Salió Carlos Alvarado por Samuel Garrido

Amonestados en Guastatoya:

23′ 1T Ariel Lon, 30′ 1T Carlos Alvarado y 43′ 2T Keyshwen Arboine

Expulsado en Guastatoya: