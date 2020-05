Guastatoya mantendrá su postura y no regresará a los entrenamientos

Luego de que la Liga Nacional de Futbol enviara a sus 12 equipos afiliados el protocolo de covid-19 elaborado por el Ministerio de Salud y Asistencia Social que les permita volver a los entrenamientos, no todos están de acuerdo.

Guastatoya por medio de su presidente expresó que mantienen la postura de no realizar ninguna actividad relacionada a entrenamientos, debido a la situación que atraviesa el Departamento de El Progreso.

“No, vamos a mantener la postura. Peor acá como se puso la situación acá, no nos vamos arriesgar…”

San Agustín Acasaguastlán está a pocos kilómetros de Guastatoya es uno de los lugares donde el Gobierno de Guatemala hace unos días instaló un cordón sanitario ante los primeros casos comunitarios.

Así mismo otros lugares cercanos a menos de 50 kilómetros como San Sansare (47 kms) y Aldea Morazán (21 kms) en el mismo departamento

“En estos momentos no estamos preparados para volver. No podemos avalar que inicie un torneo que ahora no es lo más importante”, comentó Jorge Orellana, dirigente de Guastatoya y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Futbol.