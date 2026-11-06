Guastatoya no perdona y golea a Suchitepéquez para escalar al segundo puesto del Apertura 2026

Fútbol Nacional

Guastatoya no perdona y golea a Suchitepéquez para escalar al segundo puesto del Apertura 2026

El conjunto pecho amarillo rompió una racha de seis partidos sin ganar al imponerse 4-0 en el estadio David Cordón Hichos, mientras los venados continúan en el último lugar.

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Edy Palencia celebra el cuarto tanto para Guastatoya. (Foto Prensa Libre: Club Deportivo Guastatoya)

Guastatoya aprovechó su condición de local y consiguió una contundente victoria 4-0 sobre Suchitepéquez este viernes en el estadio David Cordón Hichos, resultado que le permitió escalar al segundo puesto del torneo Apertura 2026 y poner fin a una racha de seis partidos sin ganar.

El conjunto pecho amarillo llegó a 31 puntos y se ubicó en la segunda posición de la tabla, mientras que Suchitepéquez continúa en el fondo de la clasificación con 12 unidades.

Los venados, además, terminaron el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Santiago Gómez al minuto 24.

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Los locales abrieron el marcador al minuto 14, cuando Ariel Lon sorprendió con un potente disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería.

Suchitepéquez tuvo la oportunidad de empatar al minuto 26, cuando Armando Zamorano falló un lanzamiento desde el punto penal. La acción se originó tras una falta sobre Gómez y fue revisada mediante el sistema FVS.

En la segunda parte, Guastatoya encontró los espacios para ampliar la diferencia. Al minuto 71, el mexicano José Almanza aprovechó un contragolpe para recibir un pase filtrado, ganar terreno por el centro y definir con un potente derechazo.

Cuatro minutos después, Almanza volvió a hacerse presente en el marcador. Esta vez, conectó de cabeza un tiro de esquina para firmar su doblete y encaminar la goleada del equipo local.

La cuenta se cerró en el tiempo añadido, al 90+2, cuando Edy Palencia culminó una jugada por la banda derecha con un disparo que selló el 4-0 definitivo.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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