Portugal inicia una nueva era sin Cristiano Ronaldo: estos son los 28 convocados y quién será su nuevo capitán

Vitinha y João Félix encabezan la convocatoria de la Selección de Portugal, anunciada este viernes por el seleccionador Jorge Jesus para los próximos partidos de la Liga de Naciones de la Uefa. Se trata de la primera lista del combinado portugués después del retiro de Cristiano Ronaldo, quien anunció su despedida del equipo nacional el jueves 5 de noviembre.

En total, Jesus convocó a 28 futbolistas para los compromisos frente a Dinamarca, como local, el 14 de noviembre, y Gales, como visitante, el 17 del mismo mes. Serán los últimos encuentros del grupo A4, que lidera Portugal, actual campeón del torneo y ya clasificado para la siguiente fase.

Vitinha, futbolista del París Saint-Germain (PSG), dirigido por Luis Enrique, y João Félix, compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita, forman parte de una convocatoria que mantiene a varios de los jugadores habituales y marca el regreso de António Silva, del Bournemouth, y Rodrigo Mora, de la Roma.

Para cubrir la ausencia de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus volvió a apostar por Gonçalo Ramos, quien, pese a atravesar una etapa menos favorable en el AC Milan, ha destacado con la Selección de Portugal al marcar tres goles, dos de ellos decisivos, en los primeros cuatro partidos de la Liga de Naciones.

Además, el seleccionador recurrió al equipo sub-21 para incorporar al delantero Gustavo Varela, una de las revelaciones de la Serie A italiana con el Monza. El atacante suma nueve goles en nueve partidos y acumula cuatro jornadas consecutivas con anotaciones.

Respecto de la convocatoria anterior, además de Cristiano Ronaldo, quedaron fuera Gonçalo Inácio, defensa del Sporting, por decisión técnica; Nuno Mendes, lateral del PSG, por lesión, y Francisco Conceição, extremo de la Juventus, por sanción.

Cristiano Ronaldo, de 41 años y máximo goleador histórico de la Selección de Portugal, anunció el jueves su retiro internacional después de una serie de desacuerdos con Jorge Jesus, que lo llevaron a abandonar la concentración del equipo el pasado 30 de septiembre.

Antes del anuncio de la convocatoria y de la conferencia de prensa del seleccionador, celebrada en el complejo Ciudad del Futbol, en Oeiras, a las afueras de Lisboa, se proyectó el video de despedida de Cristiano Ronaldo.

Bernardo Silva será el nuevo capitán de Portugal

Una de las principales novedades de esta nueva etapa será la designación de Bernardo Silva, futbolista del Real Madrid, como nuevo capitán de la Selección de Portugal, en sustitución de Cristiano Ronaldo.

Jorge Jesus explicó que, después de la despedida del histórico delantero, el brazalete corresponderá al jugador con más encuentros internacionales entre los convocados.

Bernardo Silva acumula 115 partidos con la selección portuguesa y atraviesa su primera temporada con el Real Madrid, donde, según el seleccionador, ha conseguido consolidarse como titular.

"Está pasando por una buena etapa en el Real Madrid y no es fácil ser titular en un equipo como el Real Madrid, uno de los mejores del mundo. No tengo ninguna duda sobre el valor de Bernardo", afirmó Jesus.

Convocatoria de Portugal para la Liga de Naciones

Porteros: Diogo Costa (Oporto), Rui Silva (Sporting) y Samuel Soares (Benfica).

Defensas: João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (Oporto), Rúben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Bournemouth) y Nuno Tavares (Lazio).

Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), João Palhinha (Benfica), Mateus Fernandes (Tottenham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Bernardo Silva (Real Madrid).

Delanteros: Pedro Neto (Chelsea), Francisco Trincão (Al Ahli), Rafael Leão (Galatasaray), Geovany Quenda (Chelsea), Carlos Forbs (Brujas), João Félix (Al Nassr), Gonçalo Ramos (AC Milan), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Gustavo Varela (Monza) y Rodrigo Mora (Roma).