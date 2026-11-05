Cristiano Ronaldo y sus números de leyenda con Portugal: cuántos goles, partidos y títulos consiguió

El futbol portugués cierra una de las etapas más brillantes de su historia. A los 41 años, Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal, poniendo fin a una trayectoria de más de dos décadas en la que se convirtió en el máximo referente del combinado luso.

Desde su debut en 2003 hasta su último encuentro de momento con la camiseta portuguesa, el delantero ha disputado 236 partidos internacionales y anotó 146 goles, cifras que lo consolidan como el máximo goleador histórico del futbol de selecciones.

Además, portó el brazalete de capitán durante gran parte de su carrera y protagonizó algunos de los momentos más importantes del futbol portugués.

En cuanto a títulos, Cristiano Ronaldo lideró a Portugal en la conquista de la Eurocopa 2016, el primer gran trofeo de la selección absoluta. Posteriormente, también ganó dos ediciones de la Liga de Naciones de la Uefa, con lo que amplió el palmarés internacional del combinado portugués.

Cristiano Ronaldo disputó seis Mundiales con Portugal

El astro portugués también dejó una huella histórica en las Copas del Mundo. A lo largo de su carrera disputó seis Mundiales consecutivos con la selección lusa, una marca alcanzada por pocos futbolistas.

Además, desde su debut internacional, Portugal no se perdió ninguna fase final de la Copa del Mundo ni de la Eurocopa, y consiguió clasificarse a las seis citas mundialistas en las que participó Cristiano Ronaldo, con lo que se consolidó como una de las selecciones más constantes del continente europeo.

Con su despedida, Portugal pierde a su máximo goleador y al futbolista que durante más de 20 años fue el rostro de la selección en los principales escenarios internacionales. Su legado queda reflejado en 234 partidos, 146 goles, seis Mundiales consecutivos, el récord de ser el único jugador en marcar en seis Copas del Mundo y tres títulos oficiales, registros que lo sitúan entre las mayores leyendas de la historia del futbol mundial.