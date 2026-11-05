Dos leyendas, 13 Balones de Oro y una despedida: el final de la era Messi-Cristiano Ronaldo

El retiro de Lionel Messi de la Selección de Argentina y el reciente anuncio de Cristiano Ronaldo sobre su despedida de Portugal marcan el final de una de las eras más extraordinarias en la historia del futbol. Durante casi dos décadas, ambos dominaron el escenario internacional, establecieron récords y se convirtieron en referentes absolutos de sus respectivas selecciones.

Alejados desde 2023 de las principales ligas europeas y de la Liga de Campeones, las selecciones nacionales representaban el último gran escenario internacional para ambos. Messi continúa su carrera en el Inter Miami, de Estados Unidos, mientras que Cristiano Ronaldo juega en el Al Nassr, de Arabia Saudita.

Messi se despidió de Argentina después del Mundial 2026, a los 39 años, con un balance de 208 partidos y 126 goles. Su trayectoria incluyó la conquista del Mundial de Catar 2022, dos Copas América y una nueva final mundialista en 2026. El pasado 7 de octubre recibió un homenaje que marcó el cierre de su etapa con la Albiceleste.

Cristiano Ronaldo, por su parte, prolongó su carrera internacional hasta los 41 años. Aunque el seleccionador Jorge Jesus contó con él desde su llegada, las diferencias sobre su participación en el equipo marcaron sus últimos meses con Portugal.

Antes de la convocatoria para los encuentros de noviembre, el delantero anunció su despedida de la selección, con la que acumuló 234 partidos y 146 goles.

Su historia comenzó el 20 de agosto de 2003, cuando debutó frente a Kazajistán en un amistoso que Portugal ganó 1-0. Aquel día, bajo la dirección de Luiz Felipe Scolari, ingresó en sustitución de Luis Figo para disputar la segunda mitad.

Su último encuentro fue el 24 de septiembre de 2026, frente a Gales, como titular y capitán. Su última anotación llegó el 3 de julio, contra Croacia, durante el Mundial 2026. Aunque nunca conquistó una Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo ganó la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones, títulos que consolidaron su legado con Portugal.

Messi y Cristiano Ronaldo conquistaron 13 Balones de Oro

Entre 2008 y 2023, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo acumularon 13 Balones de Oro, una muestra del dominio que ejercieron sobre el futbol mundial. El argentino conquistó ocho galardones, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. El portugués obtuvo cinco, en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Durante ese período, solo dos futbolistas lograron interrumpir su dominio: Luka Modric, en 2018, y Karim Benzema, en 2022.

Posteriormente, el reconocimiento pasó a nuevas figuras. Rodrigo Hernández ganó el premio en 2024, Ousmane Dembélé en 2025 y Harry Kane en 2026, después de imponerse a Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la gala celebrada el 26 de octubre en Londres.

Estos resultados reflejan el relevo generacional que comenzó a consolidarse cuando Messi y Cristiano Ronaldo iniciaron su alejamiento de las principales competiciones europeas.

El camino hacia el retiro de las selecciones

El proceso comenzó en 2023, cuando ambos dejaron las principales ligas del futbol europeo. Cristiano Ronaldo fichó por el Al Nassr de Arabia Saudita en enero de 2023, después de su salida del Manchester United. Su llegada impulsó la proyección internacional de la liga saudí, que comenzaba una etapa de expansión.

Meses después, en julio de ese mismo año, Lionel Messi dejó el París Saint-Germain para incorporarse al Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS), en Estados Unidos.

Desde entonces, ambos permanecieron alejados de la Liga de Campeones, competición en la que construyeron algunos de los registros más importantes de su trayectoria.

Cristiano Ronaldo figura como el máximo goleador histórico del torneo, con 141 anotaciones, seguido de Messi, con 129. También aparecen Robert Lewandowski, con 109; Karim Benzema, con 90, y Kylian Mbappé, con 74.

El portugués conserva, además, el récord de más encuentros disputados en la competición, con 187 partidos. Mientras tanto, Cristiano continúa su carrera en Arabia Saudita con el objetivo de alcanzar los mil goles profesionales. Según las cifras del texto, acumula 985 anotaciones.

El Mundial 2026 marcó la última gran etapa de ambos

Messi disputó su última Copa América en 2024 y se despidió como campeón. Cristiano Ronaldo también participó por última vez en la Eurocopa ese año, cuando Portugal quedó eliminado frente a Francia en la tanda de penaltis de los cuartos de final.

El Mundial 2026 representó la despedida de ambos de la máxima competición de selecciones, después de disputar seis ediciones cada uno.

Con el retiro de Messi de Argentina y el anuncio de Cristiano Ronaldo sobre su salida de Portugal, el futbol internacional cierra una etapa marcada por dos jugadores que transformaron la historia del deporte.

Sus récords, títulos y rivalidad permanecerán como referencia para las nuevas generaciones, encabezadas por futbolistas como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal.