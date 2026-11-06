Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus: cronología del conflicto que precedió al retiro de Portugal

Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre su despedida de la Selección de Portugal, después de más de un mes de desacuerdos con el seleccionador Jorge Jesus y de incertidumbre sobre su continuidad en el combinado nacional.

El conflicto entre el capitán portugués y el entrenador comenzó el 27 de septiembre, cuando Portugal visitó a Noruega en Oslo, por la Liga de Naciones. Cristiano, quien había sido titular en el encuentro anterior frente a Gales, comenzó el partido en el banquillo. Aunque Jesus lo mantuvo calentando durante media hora, finalmente decidió no darle ingreso.

Tras la victoria portuguesa por 1-2, el delantero se dirigió directamente al vestuario, sin acompañar a sus compañeros a agradecer el apoyo de la afición. En la conferencia de prensa posterior, Jesus reveló que había hablado con Cristiano antes del encuentro y le había prometido minutos, pero explicó que la situación del partido "no justificaba hacer un cambio en la delantera".

Portugal se trasladó después a Malmö, Suecia, para realizar sesiones de recuperación antes de viajar a Dinamarca, donde debía enfrentar a la selección local el 1 de octubre.

Antes de uno de esos entrenamientos, Cristiano conversó brevemente con Jesus y abandonó las instalaciones para dirigirse al hotel. Según la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), el gimnasio del campo no contaba con el equipamiento necesario, que sí estaba disponible en el hotel.

De acuerdo con la prensa portuguesa, el 29 de septiembre, Pedro Proença, presidente de la FPF, adelantó su viaje a Dinamarca para mediar en el conflicto entre el entrenador y el delantero. Ese día, Cristiano acudió al estadio donde se encontraba el equipo en Copenhague, pero no participó en el entrenamiento.

Posteriormente, el futbolista aseguró que había considerado resuelto el desacuerdo tras una reunión con Jesus y Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr de Arabia Saudita, club en el que milita Cristiano y al que el técnico dirigió la temporada anterior. El delantero también publicó en Instagram una fotografía suya antes de un partido de Portugal, acompañada únicamente de un corazón.

Jorge Jesus defendió su autoridad como seleccionador

El 30 de septiembre, durante la conferencia de prensa previa al encuentro frente a Dinamarca, Jesus aseguró que no existía "ningún caso" con Cristiano, aunque reconoció que ambos habían "hablado y resuelto el problema" durante una cena.

El seleccionador también defendió su autoridad dentro del equipo. "En un club manda el presidente. En el equipo, mando yo", afirmó. Jesus sostuvo que futbolistas de la trayectoria de Cristiano merecen "respeto", pero aclaró que eso no "da derecho a que se les trate de forma diferente".

"Cualquier jugador, cuando estamos ahí calentando 20 o 30 minutos y luego no sale al campo, no hay ninguno que se quede contento. Y menos aún Cris. Ni siquiera Pelé o Maradona lo estarían. ¿30 minutos, Pelé o Maradona? Ese es el estatus. Los derechos son iguales y, como entrenador, decidí que no saliera", explicó.

Después de esas declaraciones, Cristiano abandonó la concentración portuguesa sin previo aviso y viajó en su avión privado de Copenhague a Madrid.

Según una nota publicada posteriormente por la FPF, el delantero comunicó su decisión a Proença horas después y argumentó que no tenía "el estado de ánimo necesario para continuar".

El futbolista también utilizó Instagram para anunciar su salida de la concentración y prometió explicar los motivos. "A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos que me llevaron a abandonar la selección nacional, a la que siempre me he dedicado", escribió.

Una reconciliación que no prosperó

El 1 de octubre, sin su capitán, Portugal derrotó a Dinamarca por 2-4. Tras el encuentro, Jesus prometió abordar públicamente la situación al finalizar el siguiente partido.

El 4 de octubre, después de la victoria portuguesa por 2-1 frente a Noruega, el seleccionador restó importancia al conflicto y dejó abierta la posibilidad de convocar nuevamente a Cristiano.

"Para mí, al principio nunca fue un caso. Era algo que me parecía normal como entrenador (...) Para mí, Cris será, en la próxima convocatoria -si está jugando en el Al Nassr-, un jugador convocable si quiere volver a la selección", declaró.

El 6 de octubre, Cristiano rompió el silencio mediante un comunicado de más de mil 500 palabras, enviado a medios portugueses. En el documento explicó que había considerado retirarse de la selección después del Mundial del 2026, pero que el presidente de la Federación le pidió continuar. También aseguró que había respaldado la elección de Jesus como sustituto del español Roberto Martínez.

El delantero relató las reuniones que sostuvo con el entrenador para definir su futuro papel en el combinado nacional y recordó que este le había prometido minutos frente a Noruega. "El resto ya lo saben todos. Hice el calentamiento desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron. El seleccionador me había fallado al no cumplir su palabra", escribió.

Cristiano describió la conversación del 29 de septiembre con Jesus como "un momento intenso, muy directo, sin ningún tipo de filtro". Según su versión, ambos acordaron que el entrenador expondría lo conversado durante la conferencia de prensa del día siguiente. Incluso, se redactó un documento de ocho puntos, aprobado por el jugador, para que Jesus lo leyera ante los medios, lo que finalmente no ocurrió.

En su comunicado, Cristiano reconoció que se había equivocado al abandonar la concentración, manifestó su disposición a aceptar una posible sanción y dejó abierta la posibilidad de regresar.

La sanción y la despedida definitiva

El 10 de octubre, la Federación Portuguesa de Futbol anunció la apertura de un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo.

Nueve días después, el 19 de octubre, se le impuso una suspensión de 30 días, correspondiente al período del 30 de septiembre al 30 de octubre, además de una multa de 255 euros, la sanción económica mínima.

El 26 de octubre, medios deportivos portugueses informaron que Cristiano figuraba en la lista preliminar de Jesus para los siguientes compromisos de la Liga de Naciones, lo que mantenía abierta la posibilidad de su regreso.

Sin embargo, este jueves 5 de noviembre, el exdelantero del Real Madrid, Manchester United y Juventus anunció su retiro de la Selección de Portugal, con lo que puso fin a una trayectoria internacional de más de dos décadas, marcada por títulos, récords y un último capítulo de tensiones con el cuerpo técnico.