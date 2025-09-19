Guastatoya se enfrenta ante la visita Achuapa por la fecha 11

Así llegan Guastatoya y Achuapa
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura
Guastatoya ganó por 2-0 el juego pasado ante Marquense.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura
Achuapa cayó 0 a 1 ante Mictlán. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 8 goles a favor, ha recibido 7 en contra.
Sin triunfos en el torneo, Guastatoya acumula varios encuentros (4) sin sumar de a tres en su casa.
Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Guastatoya lo ganó por 1 a 2.
El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG – 1 PE – 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (3 PG – 3 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Antigua GFC
|20
|10
|6
|2
|2
|10
|2
|Municipal
|20
|10
|5
|5
|0
|8
|3
|Mixco
|19
|9
|6
|1
|2
|4
|5
|Achuapa
|12
|9
|3
|3
|3
|2
|12
|Guastatoya
|4
|10
|1
|1
|8
|-15
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 12: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 12: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Mixco: 8 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 14: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Guastatoya y Achuapa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas