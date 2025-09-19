Guastatoya se enfrenta ante la visita Achuapa por la fecha 11

El juego entre Guastatoya y Achuapa se disputará el próximo domingo 21 de septiembre por la fecha 11 del Apertura, a partir de las 15:00 horas en el estadio David Cordon Hichos.

Así llegan Guastatoya y Achuapa

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya ganó por 2-0 el juego pasado ante Marquense.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa cayó 0 a 1 ante Mictlán. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 8 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Sin triunfos en el torneo, Guastatoya acumula varios encuentros (4) sin sumar de a tres en su casa.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Guastatoya lo ganó por 1 a 2.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG – 1 PE – 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (3 PG – 3 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Antigua GFC 20 10 6 2 2 10 2 Municipal 20 10 5 5 0 8 3 Mixco 19 9 6 1 2 4 5 Achuapa 12 9 3 3 3 2 12 Guastatoya 4 10 1 1 8 -15

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 12: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 12: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Mixco: 8 de octubre – 15:00 horas

Fecha 14: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Guastatoya y Achuapa, según país