Guastatoya se quedó con el triunfo 1-0 ante Malacateco con un gol de Keyner Agustín

Keyner Agustín se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Guastatoya fue importante por convertir 1 gol.
Otro jugador fundamental en la defensa fue Dilan Palencia. El zaguero de Guastatoya fue importante .
El director técnico de Malacateco, Roberto Montoya, planteó una estrategia 4-3-3 con Miguel Jiménez en el arco; Andru Morales, Víctor Torres, Andy Soto y Carlos Pérez Ochoa en la línea defensiva; Frank De León, Kevin Ramírez y José Ochoa en el medio; y Vidal Paz, Byron Angulo y Ángel López en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Pablo Centrone se pararon con un esquema 4-3-3 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Denilson Sánchez, Emanuel Yori, Keyner Agustín y Samuel Garrido en defensa; Gilder Cruz, Nelson García y Yordin Hernández en la mitad de cancha; y Keyshwen Arboine, Víctor Ávalos y José Almanza en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el Estadio Santa Lucía fue Sergio Reyna Möller.
Malacateco visitará a Municipal en la próxima jornada. Por el lado de Guastatoya jugará de local frente a Xelajú.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 16 puntos y en el octavo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 12 unidades y ocupa el décimo segundo lugar en el torneo.
Cambios en Malacateco
- 45′ 2T – Salió Andru Morales por José Franco
- 71′ 2T – Salieron Carlos Pérez Ochoa por Kenneth Cerdas y Frank De León por Marlon Chun
- 80′ 2T – Salió Andy Soto por Joshua Trigueño
- 82′ 2T – Salieron Vidal Paz por Franklin Quinteros y Yordin Hernández por Hristopher Robles
Amonestados en Malacateco:
- 14′ 2T Andy Soto, 29′ 2T José Ochoa y 29′ 2T Kenneth Cerdas
Expulsado en Malacateco:
- 37′ 2T Ángel López (Roja directa)
Cambios en Guastatoya
- 67′ 2T – Salió Keyshwen Arboine por Jonathan Estrada
- 81′ 2T – Salieron Víctor Ávalos por Kevyn Aguilar y Gilder Cruz por Yordi Aguilar
- 86′ 2T – Salió Keyner Agustín por Dilan Palencia
Amonestados en Guastatoya:
- 21′ 1T Denilson Sánchez, 37′ 1T Yordin Hernández, 14′ 2T José Almanza, 32′ 2T Rubén Escobar, 42′ 2T Jonathan Estrada y 43′ 2T Hristopher Robles
Expulsado en Guastatoya:
- 37′ 2T José Almanza (Roja directa)