Guastatoya se quedó con el triunfo 1-0 ante Malacateco con un gol de Keyner Agustín

Por la fecha 15 del Apertura, Guastatoya sacó un partido chivo ante Malacateco y lo derrotó por 1 a 0 en su casa. Keyner Agustín fue el encargado de convertir para Guastatoya, en el minuto 17 del primer tiempo.

Keyner Agustín se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Guastatoya fue importante por convertir 1 gol.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Dilan Palencia. El zaguero de Guastatoya fue importante .

El director técnico de Malacateco, Roberto Montoya, planteó una estrategia 4-3-3 con Miguel Jiménez en el arco; Andru Morales, Víctor Torres, Andy Soto y Carlos Pérez Ochoa en la línea defensiva; Frank De León, Kevin Ramírez y José Ochoa en el medio; y Vidal Paz, Byron Angulo y Ángel López en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Pablo Centrone se pararon con un esquema 4-3-3 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Denilson Sánchez, Emanuel Yori, Keyner Agustín y Samuel Garrido en defensa; Gilder Cruz, Nelson García y Yordin Hernández en la mitad de cancha; y Keyshwen Arboine, Víctor Ávalos y José Almanza en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Estadio Santa Lucía fue Sergio Reyna Möller.

Malacateco visitará a Municipal en la próxima jornada. Por el lado de Guastatoya jugará de local frente a Xelajú.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 16 puntos y en el octavo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 12 unidades y ocupa el décimo segundo lugar en el torneo.

Cambios en Malacateco

45′ 2T – Salió Andru Morales por José Franco

71′ 2T – Salieron Carlos Pérez Ochoa por Kenneth Cerdas y Frank De León por Marlon Chun

80′ 2T – Salió Andy Soto por Joshua Trigueño

82′ 2T – Salieron Vidal Paz por Franklin Quinteros y Yordin Hernández por Hristopher Robles

Amonestados en Malacateco:

14′ 2T Andy Soto, 29′ 2T José Ochoa y 29′ 2T Kenneth Cerdas

Expulsado en Malacateco:

37′ 2T Ángel López (Roja directa)

Cambios en Guastatoya

67′ 2T – Salió Keyshwen Arboine por Jonathan Estrada

81′ 2T – Salieron Víctor Ávalos por Kevyn Aguilar y Gilder Cruz por Yordi Aguilar

86′ 2T – Salió Keyner Agustín por Dilan Palencia

Amonestados en Guastatoya:

21′ 1T Denilson Sánchez, 37′ 1T Yordin Hernández, 14′ 2T José Almanza, 32′ 2T Rubén Escobar, 42′ 2T Jonathan Estrada y 43′ 2T Hristopher Robles

Expulsado en Guastatoya: