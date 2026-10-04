Guastatoya vence 2-1 a Aurora y se instala como líder del Apertura 2026

Guastatoya tomó el liderato provisional del Apertura 2026. Los pecho amarillo vencieron 2-1 a Aurora en el estadio David Cordón Hichos en un partido muy disputado sobre una cancha pesada por las lluvias.

El partido comenzó con Guastatoya golpeando primero. Al minuto 5 Almanza desbordó por la izquierda y sirvió a Ávalos quien entregó el balón a Ariel Lon. El delantero definió con un tiro raso y esquinado para poner el 1-0 en lo que fue su tercer gol en 67 partidos de Liga Nacional.

Aurora estuvo cerca del empate al minuto 12 cuando un tiro libre de Baján se estrelló en el poste. En el tiempo añadido el técnico Saúl Phillips usó la tarjeta azul para revisar una posible mano de Ariel Lon en el área y el árbitro sancionó penal.

Héctor Morales cobró la pena máxima al minuto 45+6 para empatar el partido y mandar a ambos equipos al descanso con el marcador igualado en el David Cordón Hichos.

Ramírez definió con un golazo

En el segundo tiempo Aurora salió con más intensidad. Sin embargo al minuto 78 Cristopher Ramírez remató desde 25 metros y el portero Liborio Sánchez perdió de vista el balón que terminó dentro para el 2-1 en lo que fue el gol número 13 de Ramírez en Liga Nacional.

Aurora buscó el empate en los minutos finales pero Rubén Escobar respondió con una gran atajada ante el cabezazo de Rodríguez al 86 y Guastatoya resistió hasta el pitazo final.

Con esta victoria Guastatoya suma 25 puntos y se apodera provisionalmente del liderato del Apertura 2026 demostrando carácter para remontar en los momentos más difíciles.

Aurora sufre una derrota dolorosa y sale del David Cordón Hichos sin puntos en lo que fue una noche muy complicada para los aurinegros en la jornada 13 del torneo chapín.