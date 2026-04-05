Achuapa busca cortar su racha negativa ante Guastatoya

Guastatoya ejercerá mañana la localía ante Achuapa, desde las 19:00 horas y en el marco de la fecha 18 del Clausura.

Así llegan Guastatoya y Achuapa

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

Guastatoya quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Malacateco por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 empates, con 6 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa viene de caer derrotado 1 a 2 ante Municipal. Necesita sumar de cualquier manera para no volver a sufrir en el campeonato como en los recientes 4 cotejos, en los que le han convertido 8 goles y registró tan solo 2 a favor.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y fue Achuapa quien ganó 1 a 0.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 21 puntos (5 PG – 6 PE – 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (4 PG – 3 PE – 10 PP).

Diego Ojer González es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 28 17 8 4 5 6 2 Comunicaciones 28 17 9 1 7 2 3 Xelajú 27 17 7 6 4 11 1 Municipal 28 17 8 4 5 6 2 Comunicaciones 28 17 9 1 7 2 3 Xelajú 27 17 7 6 4 11 9 Guastatoya 21 17 5 6 6 0 12 Achuapa 15 17 4 3 10 -9

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 19: vs Cobán Imperial: 12 de abril – 14:00 horas

Fecha 20: vs Antigua GFC: 15 de abril – 18:00 horas

Fecha 21: vs Comunicaciones: 18 de abril – 18:00 horas

Fecha 22: vs Marquense: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 19: vs Malacateco: 12 de abril – 16:00 horas

Fecha 20: vs Xelajú: 17 de abril – 21:00 horas

Fecha 21: vs Cobán Imperial: 19 de abril – 15:00 horas

Fecha 22: vs Antigua GFC: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Guastatoya y Achuapa, según país