Guastatoya vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Apertura

Así llegan Guastatoya y Antigua GFC
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura
Guastatoya terminó con un empate en frente a Mixco en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 5 a favor.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura
En la fecha pasada, Antigua GFC finalizó con un empate 0-0 ante Cobán Imperial. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 6 tantos.
En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 6 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Antigua GFC sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.
El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 15 puntos (4 PG – 3 PE – 10 PP), mientras que la visita acumula 33 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (10 PG – 3 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|36
|17
|10
|6
|1
|21
|2
|Mixco
|35
|17
|11
|2
|4
|9
|3
|Antigua GFC
|33
|18
|10
|3
|5
|10
|4
|Aurora FC
|33
|18
|9
|6
|3
|6
|12
|Guastatoya
|15
|17
|4
|3
|10
|-14
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 19: vs Antigua GFC: 9 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 20: vs Municipal: 15 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 21: vs Marquense: 23 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 22: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 20: vs Comunicaciones: 16 de noviembre – 18:00 horas
- Fecha 21: vs Municipal: 22 de noviembre – 18:00 horas
- Fecha 22: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Horario Guastatoya y Antigua GFC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas