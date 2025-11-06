Guastatoya vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Apertura

Por la fecha 19 del Apertura, Antigua GFC y Guastatoya se enfrentan el domingo 9 de noviembre desde las 17:00 horas, en el estadio David Cordon Hichos.

Así llegan Guastatoya y Antigua GFC

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya terminó con un empate en frente a Mixco en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 5 a favor.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

En la fecha pasada, Antigua GFC finalizó con un empate 0-0 ante Cobán Imperial. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 6 tantos.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 6 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Antigua GFC sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 15 puntos (4 PG – 3 PE – 10 PP), mientras que la visita acumula 33 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (10 PG – 3 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 36 17 10 6 1 21 2 Mixco 35 17 11 2 4 9 3 Antigua GFC 33 18 10 3 5 10 4 Aurora FC 33 18 9 6 3 6 12 Guastatoya 15 17 4 3 10 -14

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 19: vs Antigua GFC: 9 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 20: vs Municipal: 15 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 21: vs Marquense: 23 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 22: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 20: vs Comunicaciones: 16 de noviembre – 18:00 horas

Fecha 21: vs Municipal: 22 de noviembre – 18:00 horas

Fecha 22: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Horario Guastatoya y Antigua GFC, según país