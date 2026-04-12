Guastatoya vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Clausura

El duelo entre Guastatoya y Antigua GFC correspondiente a la fecha 20 se disputará en el estadio desde las 18:00 horas, el miércoles 15 de abril.

Así llegan Guastatoya y Antigua GFC

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

En su visita anterior, Guastatoya empató por con Cobán Imperial. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 5 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC venció en casa a Municipal por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 13 goles y ha recibido 4 en su arco.

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 5 victorias de los últimos 5 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Antigua GFC.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 24 puntos (6 PG – 6 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 30 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (8 PG – 6 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 2 Mixco 32 19 9 5 5 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 4 Antigua GFC 30 19 8 6 5 7 1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 2 Mixco 32 19 9 5 5 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 4 Antigua GFC 30 19 8 6 5 7 9 Guastatoya 24 18 6 6 6 2

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 20: vs Antigua GFC: 15 de abril – 18:00 horas

Fecha 21: vs Comunicaciones: 18 de abril – 18:00 horas

Fecha 22: vs Marquense: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Malacateco: 19 de abril – 19:00 horas

Fecha 22: vs Achuapa: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Guastatoya y Antigua GFC, según país