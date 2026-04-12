Guastatoya vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Clausura

Así llegan Guastatoya y Antigua GFC
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura
En su visita anterior, Guastatoya empató por con Cobán Imperial. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 5 goles marcados y con 4 en su valla.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura
Antigua GFC venció en casa a Municipal por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 13 goles y ha recibido 4 en su arco.
El visitante domina el historial del campeonato: acumula 5 victorias de los últimos 5 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Antigua GFC.
El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 24 puntos (6 PG – 6 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 30 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (8 PG – 6 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|2
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|4
|Antigua GFC
|30
|19
|8
|6
|5
|7
|1
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|2
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|4
|Antigua GFC
|30
|19
|8
|6
|5
|7
|9
|Guastatoya
|24
|18
|6
|6
|6
|2
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 20: vs Antigua GFC: 15 de abril – 18:00 horas
- Fecha 21: vs Comunicaciones: 18 de abril – 18:00 horas
- Fecha 22: vs Marquense: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 21: vs Malacateco: 19 de abril – 19:00 horas
- Fecha 22: vs Achuapa: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Guastatoya y Antigua GFC, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas