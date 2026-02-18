Guastatoya vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Así llegan Guastatoya y Cobán Imperial
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura
Guastatoya cayó 0 a 1 ante Achuapa en el . Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura
En la fecha anterior, Cobán Imperial logró empatar – ante Municipal. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de octubre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Cobán Imperial fue el ganador por 2 a 1.
El local está en el sexto puesto con 9 puntos (2 PG – 3 PE – 2 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (4 PG – 1 PE – 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobán Imperial
|13
|6
|4
|1
|1
|8
|2
|Achuapa
|13
|7
|4
|1
|2
|3
|3
|Municipal
|11
|6
|3
|2
|1
|3
|4
|Xelajú
|10
|6
|3
|1
|2
|6
|1
|Cobán Imperial
|13
|6
|4
|1
|1
|8
|2
|Achuapa
|13
|7
|4
|1
|2
|3
|3
|Municipal
|11
|6
|3
|2
|1
|3
|4
|Xelajú
|10
|6
|3
|1
|2
|6
|6
|Guastatoya
|9
|7
|2
|3
|2
|1
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 9: vs Antigua GFC: 24 de febrero – 20:00 horas
- Fecha 10: vs Comunicaciones: 28 de febrero – 16:00 horas
- Fecha 11: vs Mixco: 4 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 11: vs Marquense: 4 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 8: vs Guastatoya: 21 de febrero – 20:00 horas
- Fecha 9: vs Malacateco: 24 de febrero – 15:00 horas
- Fecha 10: vs Achuapa: 1 de marzo – 15:00 horas
- Fecha 11: vs Xelajú: 5 de marzo – 15:00 horas
- Fecha 12: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Horario Guastatoya y Cobán Imperial, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas