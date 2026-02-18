Guastatoya vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Guastatoya recibe el próximo sábado 21 de febrero a Cobán Imperial por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 20:00 horas en el estadio .

Así llegan Guastatoya y Cobán Imperial

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

Guastatoya cayó 0 a 1 ante Achuapa en el . Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Cobán Imperial logró empatar – ante Municipal. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de octubre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Cobán Imperial fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el sexto puesto con 9 puntos (2 PG – 3 PE – 2 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (4 PG – 1 PE – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 11 6 3 2 1 3 4 Xelajú 10 6 3 1 2 6 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 11 6 3 2 1 3 4 Xelajú 10 6 3 1 2 6 6 Guastatoya 9 7 2 3 2 1

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 9: vs Antigua GFC: 24 de febrero – 20:00 horas

Fecha 10: vs Comunicaciones: 28 de febrero – 16:00 horas

Fecha 11: vs Mixco: 4 de marzo – 18:00 horas

Fecha 11: vs Marquense: 4 de marzo – 18:00 horas

Fecha 12: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Guastatoya: 21 de febrero – 20:00 horas

Fecha 9: vs Malacateco: 24 de febrero – 15:00 horas

Fecha 10: vs Achuapa: 1 de marzo – 15:00 horas

Fecha 11: vs Xelajú: 5 de marzo – 15:00 horas

Fecha 12: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Horario Guastatoya y Cobán Imperial, según país