Guastatoya vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 14 del Apertura se jugará el próximo domingo 12 de octubre a las 16:00 horas.

Así llegan Guastatoya y Comunicaciones

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Cobán Imperial. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 7.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones viene de caer en su estadio ante Mixco por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria y 3 derrotas, en los que pudo anotar 1 gol en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 2.

El local está en el décimo segundo puesto con 8 puntos (2 PG – 2 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (3 PG – 2 PE – 8 PP).

Comunicaciones vivirá el clásico Chapin ante Municipal en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio Estadio Cementos Progreso, el 19 de octubre, a partir de las 17:00 horas.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 13 7 5 1 13 2 Mixco 26 12 8 2 2 6 3 Antigua GFC 23 12 7 2 3 9 10 Comunicaciones 11 13 3 2 8 -8 12 Guastatoya 8 13 2 2 9 -15

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 16: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Malacateco: 19 de octubre – 19:30 horas

Fecha 18: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 16: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Municipal: 19 de octubre – 17:00 horas

Fecha 18: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Horario Guastatoya y Comunicaciones, según país