Guastatoya vs Malacateco en vivo por la fecha 4 del Apertura 2025

El Estadio David Cordón Hichos será escenario este sábado de un duelo cargado de urgencias cuando Guastatoya reciba a Malacateco por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025.

Ambos equipos atraviesan un arranque complicado en el certamen, sin conocer aún la victoria, por lo que este enfrentamiento se presenta como una oportunidad inmejorable para sumar de a tres y empezar a escalar en la tabla.

Miguel Linares

