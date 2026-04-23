Guastatoya vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Clausura

Así llegan Guastatoya y Marquense
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura
Guastatoya busca levantarse de su derrota ante Comunicaciones en el Estadio La Asunción. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 7 goles marcados y con 4 en su arco.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura
Marquense cayó 1 a 3 ante Municipal. En los últimos encuentros, obtuvo 3 victorias y perdió en 1 oportunidad. Con 7 goles a favor, ha recibido 5 en contra.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y finalizó en un empate 2-2.
El local está en el octavo puesto y alcanzó 28 puntos (7 PG – 7 PE – 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (9 PG – 3 PE – 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|35
|20
|10
|5
|5
|7
|2
|Comunicaciones
|35
|20
|11
|2
|7
|4
|3
|Xelajú
|33
|20
|9
|6
|5
|11
|1
|Mixco
|35
|20
|10
|5
|5
|7
|2
|Comunicaciones
|35
|20
|11
|2
|7
|4
|3
|Xelajú
|33
|20
|9
|6
|5
|11
|7
|Marquense
|27
|20
|8
|3
|9
|-1
|8
|Guastatoya
|25
|20
|6
|7
|7
|1
Horario Guastatoya y Marquense, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas