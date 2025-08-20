Guastatoya vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Así llegan Guastatoya y Mictlán
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura
Guastatoya sufrió un duro golpe al caer 0 a 5 en la ultima jornada ante Xelajú. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 11 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura
Mictlán obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Mixco. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 2 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.
Jugadas 2 jornadas del campeonato, Guastatoya aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio David Cordon Hichos.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 9 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Torneo Clausura 2017, y el marcador favoreció a Mictlán con un marcador de 2-1.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 1 punto (1 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (3 PE – 2 PP).
Diego Ojer González será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|13
|5
|4
|1
|0
|4
|2
|Municipal
|11
|5
|3
|2
|0
|3
|3
|Aurora FC
|10
|5
|3
|1
|1
|2
|11
|Mictlán
|3
|5
|0
|3
|2
|-4
|12
|Guastatoya
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 7: vs Mixco: 30 de agosto – 15:00 horas
- Fecha 8: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 7: vs Municipal: 31 de agosto – 18:00 horas
- Fecha 8: vs Marquense: 6 de septiembre – 20:00 horas
- Fecha 9: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Horario Guastatoya y Mictlán, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas