Guastatoya vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 del Apertura

El cotejo entre Guastatoya y Mixco, por la fecha 18 del Apertura, se jugará el próximo jueves 6 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, en el estadio David Cordon Hichos.

Así llegan Guastatoya y Mixco

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya logró un triunfo por 3-2 ante Mictlán. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco viene de caer derrotado 0 a 1 ante Antigua GFC. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y solo 3 triunfos. Marcó 10 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue Mixco quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 15 puntos (4 PG – 3 PE – 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 35 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (11 PG – 2 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 17 11 2 4 9 2 Municipal 34 17 9 7 1 18 3 Antigua GFC 32 17 10 2 5 10 4 Aurora FC 32 17 9 5 3 6 12 Guastatoya 15 17 4 3 10 -14

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 19: vs Antigua GFC: 9 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 20: vs Municipal: 15 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 21: vs Marquense: 23 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 22: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 19: vs Municipal: 9 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 20: vs Marquense: 15 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 21: vs Achuapa: 22 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 22: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Guastatoya y Mixco, según país