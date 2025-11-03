Guastatoya vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 del Apertura

Así llegan Guastatoya y Mixco
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura
Guastatoya logró un triunfo por 3-2 ante Mictlán. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 6 a favor.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura
Mixco viene de caer derrotado 0 a 1 ante Antigua GFC. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y solo 3 triunfos. Marcó 10 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue Mixco quien ganó 2 a 0.
El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 15 puntos (4 PG – 3 PE – 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 35 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (11 PG – 2 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|35
|17
|11
|2
|4
|9
|2
|Municipal
|34
|17
|9
|7
|1
|18
|3
|Antigua GFC
|32
|17
|10
|2
|5
|10
|4
|Aurora FC
|32
|17
|9
|5
|3
|6
|12
|Guastatoya
|15
|17
|4
|3
|10
|-14
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 19: vs Antigua GFC: 9 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 20: vs Municipal: 15 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 21: vs Marquense: 23 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 22: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 19: vs Municipal: 9 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Marquense: 15 de noviembre – 20:00 horas
- Fecha 21: vs Achuapa: 22 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 22: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Guastatoya y Mixco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas