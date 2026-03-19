Guastatoya vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Así llegan Guastatoya y Municipal
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura
En la fecha anterior, Guastatoya se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Aurora FC. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura
El anterior partido disputado entre Municipal finalizó en empate por – ante Xelajú. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 6 goles y le han marcado 4.
El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 5 de los últimos 5 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 31 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Municipal lo ganó por 2 a 1.
El local está en el octavo puesto y alcanzó 16 puntos (4 PG – 4 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (6 PG – 3 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobán Imperial
|25
|14
|7
|4
|3
|9
|2
|Comunicaciones
|25
|13
|8
|1
|4
|5
|3
|Mixco
|22
|14
|6
|4
|4
|0
|1
|Cobán Imperial
|25
|14
|7
|4
|3
|9
|2
|Comunicaciones
|25
|13
|8
|1
|4
|5
|3
|Mixco
|22
|14
|6
|4
|4
|0
|8
|Guastatoya
|16
|13
|4
|4
|5
|0
|12
|Municipal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 15: vs Municipal: 22 de marzo – 16:00 horas
- Fecha 16: vs Xelajú: 28 de marzo – 20:00 horas
- Fecha 17: vs Malacateco: 2 de abril – 19:00 horas
- Fecha 18: vs Achuapa: 6 de abril – 19:00 horas
- Fecha 19: vs Cobán Imperial: 12 de abril – 14:00 horas
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 15: vs Guastatoya: 22 de marzo – 16:00 horas
- Fecha 16: vs Malacateco: 28 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 17: vs Achuapa: 2 de abril – 15:00 horas
- Fecha 18: vs Cobán Imperial: 5 de abril – 18:00 horas
- Fecha 19: vs Antigua GFC: 11 de abril – 19:00 horas
Horario Guastatoya y Municipal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas