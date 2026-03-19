Guastatoya vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

El juego entre Guastatoya y Municipal se disputará el próximo domingo 22 de marzo por la fecha 15 del Clausura, a partir de las 16:00 horas en el estadio David Cordon Hichos.

Así llegan Guastatoya y Municipal

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Guastatoya se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Aurora FC. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

El anterior partido disputado entre Municipal finalizó en empate por – ante Xelajú. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 6 goles y le han marcado 4.

El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 5 de los últimos 5 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 31 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Municipal lo ganó por 2 a 1.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 16 puntos (4 PG – 4 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (6 PG – 3 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobán Imperial 25 14 7 4 3 9 2 Comunicaciones 25 13 8 1 4 5 3 Mixco 22 14 6 4 4 0 1 Cobán Imperial 25 14 7 4 3 9 2 Comunicaciones 25 13 8 1 4 5 3 Mixco 22 14 6 4 4 0 8 Guastatoya 16 13 4 4 5 0 12 Municipal 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Municipal: 22 de marzo – 16:00 horas

Fecha 16: vs Xelajú: 28 de marzo – 20:00 horas

Fecha 17: vs Malacateco: 2 de abril – 19:00 horas

Fecha 18: vs Achuapa: 6 de abril – 19:00 horas

Fecha 19: vs Cobán Imperial: 12 de abril – 14:00 horas

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Guastatoya: 22 de marzo – 16:00 horas

Fecha 16: vs Malacateco: 28 de marzo – 18:00 horas

Fecha 17: vs Achuapa: 2 de abril – 15:00 horas

Fecha 18: vs Cobán Imperial: 5 de abril – 18:00 horas

Fecha 19: vs Antigua GFC: 11 de abril – 19:00 horas

Horario Guastatoya y Municipal, según país