Guastatoya vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Así llegan Guastatoya y Xelajú
Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura
Guastatoya sacó un empate por en su visita a Comunicaciones. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura
Xelajú viene de perder contra Mictlán por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades y ganó 2. Marcó 9 goles y recibieron 6.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Xelajú con un marcador de 5-0.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 8 puntos (2 PG – 2 PE – 9 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (5 PG – 3 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|13
|7
|5
|1
|13
|2
|Antigua GFC
|26
|13
|8
|2
|3
|10
|3
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|6
|Xelajú
|18
|14
|5
|3
|6
|5
|12
|Guastatoya
|8
|13
|2
|2
|9
|-15
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 16: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Malacateco: 19 de octubre – 19:30 horas
- Fecha 18: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 15: vs Mixco: 18 de octubre – 20:00 horas
- Fecha 18: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar