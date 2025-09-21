Guastatoya y Achuapa no se hicieron daño y empataron sin goles

Guastatoya y Achuapa no se hicieron daño en el partido de la fecha 11 del Apertura.

El desempeño Víctor Armas lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Guastatoya fue importante .

Ederson Cabezas fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Achuapa mostró su calidad.

El estratega de Guastatoya, Pablo Centrone, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Rubén Escobar en el arco; Dilan Palencia, Emanuel Yori, Keyner Agustín y Samuel Garrido en la línea defensiva; Marlon Sequén, José Almanza y Keyshwen Arboine en el medio; y Yordin Hernández, Víctor Ávalos y Gilder Cruz en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Martín García salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Randall Corado, Dayron Suazo, Carlos Castrillo y Kevin Tiul en defensa; Isaías de León, Yeison Carabali, Vitor Alves y Alexis Matta en la mitad de cancha; y Anthony Salama y Agustín Maziero en la delantera.

Mario Escobar Toca fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio David Cordon Hichos.

En la siguiente jornada Guastatoya se enfrentará de local ante Aurora FC y Achuapa disputará el juego de local frente a Mixco.

Con este resultado, el anfitrión acumula 5 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo segundo puesto. Por su parte, la visita suma 13 unidades y se ubica en el sexto lugar.

Cambios en Guastatoya

45′ 2T – Salió Gilder Cruz por Yordi Aguilar

60′ 2T – Salieron Víctor Ávalos por Kevyn Aguilar, Kevin Tiul por Erick Sánchez y Marlon Sequén por Herberth Morales

74′ 2T – Salió Yordin Hernández por Ariel Lon

Cambios en Achuapa

57′ 2T – Salió Anthony Salama por Cristian González

58′ 2T – Salió Vitor Alves por Vitor Feliciani

79′ 2T – Salieron Alexis Matta por Edgar Macal, Samuel Garrido por Víctor Armas y Agustín Maziero por Sixto Betancourt

Amonestados en Achuapa: