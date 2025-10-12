Guastatoya y Comunicaciones empataron sin goles

La figura del encuentro fue Dilan Palencia. El defensor de Guastatoya fue importante .
Emerson Raymundo también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Comunicaciones fue importante .
El entrenador de Guastatoya, Pablo Centrone, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Rubén Escobar en el arco; Nelson García, Emanuel Yori, Keyner Agustín y Samuel Garrido en la línea defensiva; José Almanza, Denilson Sánchez, Ariel Lon, Keyshwen Arboine y Yordi Aguilar en el medio; y Víctor Ávalos en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Iván Sopegno se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Fredy Pérez bajo los tres palos; José Gálvez, Ernesto Monreal, Elsar Martín y Rafael Morales en defensa; Karel Espino, José Corena, Marco Domínguez y Axel De La Cruz en la mitad de cancha; y Lynner García y Andersson Ortiz en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Diego Ojer González.
Guastatoya visitará a Malacateco en la próxima jornada, mientras que Comunicaciones recibirá a Municipal en el estadio Estadio Cementos Progreso. Para Comunicaciones será un partido especial en esta competencia, al enfrentarse a su histórico rival en el clásico Chapin.
El local está en el décimo segundo puesto con 9 puntos, mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo.
Cambios en Guastatoya
- 64′ 2T – Salió Yordi Aguilar por Gilder Cruz
- 74′ 2T – Salieron Víctor Ávalos por Hristopher Robles y Nelson García por Dilan Palencia
- 86′ 2T – Salió Samuel Garrido por Kevyn Aguilar
Amonestados en Guastatoya:
- 43′ 1T Ariel Lon, 44′ 1T Víctor Ávalos y 7′ 2T Emanuel Yori
Cambios en Comunicaciones
- 45′ 2T – Salió Marco Domínguez por Juan Blanco
- 61′ 2T – Salió Axel De La Cruz por Deyner Padilla
- 72′ 2T – Salió Andersson Ortiz por Emerson Raymundo
- 81′ 2T – Salió Lynner García por Jose Grajeda
Amonestados en Comunicaciones:
- 21′ 1T Marco Domínguez, 44′ 1T Ernesto Monreal, 44′ 1T Lynner García, 20′ 2T Karel Espino y 43′ 2T José Corena