Guastatoya y Comunicaciones empataron sin goles

Guastatoya y Comunicaciones no lograron abrir el marcador en el partido correspondiente a la fecha 14, disputado este domingo en el estadio David Cordon Hichos.

La figura del encuentro fue Dilan Palencia. El defensor de Guastatoya fue importante .

Emerson Raymundo también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Comunicaciones fue importante .

El entrenador de Guastatoya, Pablo Centrone, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Rubén Escobar en el arco; Nelson García, Emanuel Yori, Keyner Agustín y Samuel Garrido en la línea defensiva; José Almanza, Denilson Sánchez, Ariel Lon, Keyshwen Arboine y Yordi Aguilar en el medio; y Víctor Ávalos en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Iván Sopegno se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Fredy Pérez bajo los tres palos; José Gálvez, Ernesto Monreal, Elsar Martín y Rafael Morales en defensa; Karel Espino, José Corena, Marco Domínguez y Axel De La Cruz en la mitad de cancha; y Lynner García y Andersson Ortiz en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Diego Ojer González.

Guastatoya visitará a Malacateco en la próxima jornada, mientras que Comunicaciones recibirá a Municipal en el estadio Estadio Cementos Progreso. Para Comunicaciones será un partido especial en esta competencia, al enfrentarse a su histórico rival en el clásico Chapin.

El local está en el décimo segundo puesto con 9 puntos, mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo.

Cambios en Guastatoya

64′ 2T – Salió Yordi Aguilar por Gilder Cruz

74′ 2T – Salieron Víctor Ávalos por Hristopher Robles y Nelson García por Dilan Palencia

86′ 2T – Salió Samuel Garrido por Kevyn Aguilar

Amonestados en Guastatoya:

43′ 1T Ariel Lon, 44′ 1T Víctor Ávalos y 7′ 2T Emanuel Yori

Cambios en Comunicaciones

45′ 2T – Salió Marco Domínguez por Juan Blanco

61′ 2T – Salió Axel De La Cruz por Deyner Padilla

72′ 2T – Salió Andersson Ortiz por Emerson Raymundo

81′ 2T – Salió Lynner García por Jose Grajeda

Amonestados en Comunicaciones: