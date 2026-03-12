Guastatoya y Mictlán se encuentran en la fecha 13

Guastatoya recibe el próximo sábado 14 de marzo a Mictlán por la fecha 13 del Clausura, a partir de las 17:00 horas en el estadio .

Así llegan Guastatoya y Mictlán

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

Guastatoya cayó 0 a 1 ante Mixco en el Santo Domingo de Guzman. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

Mictlán llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Municipal. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 6 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo puesto con 13 puntos (3 PG – 4 PE – 5 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (4 PG – 3 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Comunicaciones 25 12 8 1 3 7 2 Cobán Imperial 22 12 6 4 2 9 3 Xelajú 19 12 5 4 3 8 4 Municipal 18 12 5 3 4 3 5 Mixco 16 12 4 4 4 -2 1 Comunicaciones 25 12 8 1 3 7 2 Cobán Imperial 22 12 6 4 2 9 3 Xelajú 19 12 5 4 3 8 4 Municipal 18 12 5 3 4 3 5 Mixco 16 12 4 4 4 -2 6 Mictlán 15 12 4 3 5 -3 7 Mictlán 0 0 0 0 0 0 10 Guastatoya 13 12 3 4 5 -2

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 14: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Horario Guastatoya y Mictlán, según país