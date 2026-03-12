Guastatoya y Mictlán se encuentran en la fecha 13

Así llegan Guastatoya y Mictlán
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura
Guastatoya cayó 0 a 1 ante Mixco en el Santo Domingo de Guzman. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura
Mictlán llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Municipal. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 6 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminaron igualando en 0.
El local está en el décimo puesto con 13 puntos (3 PG – 4 PE – 5 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (4 PG – 3 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Comunicaciones
|25
|12
|8
|1
|3
|7
|2
|Cobán Imperial
|22
|12
|6
|4
|2
|9
|3
|Xelajú
|19
|12
|5
|4
|3
|8
|4
|Municipal
|18
|12
|5
|3
|4
|3
|5
|Mixco
|16
|12
|4
|4
|4
|-2
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 14: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 15: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
Horario Guastatoya y Mictlán, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas