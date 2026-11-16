Guatemala busca remontar ante Canadá: hora del partido y qué necesita la Bicolor para clasificar al Final Four

La Selección Nacional de Guatemala afrontará este lunes uno de los retos más importantes de los últimos años, cuando visite a Canadá en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027. La Bicolor tendrá la misión de remontar la eliminatoria para conseguir su clasificación a las semifinales del torneo.

El encuentro se disputará en el BMO Field de Toronto, a partir de las 19 horas de Guatemala, donde el equipo dirigido por Luis Fernando Tena intentará revertir el marcador global después de caer 2-3 en el partido de ida, celebrado en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.

El conjunto canadiense consiguió una ventaja de tres goles durante la primera mitad del primer encuentro, gracias a las anotaciones de Tani Oluwaseyi, Liam Millar y Jonathan David.

Sin embargo, Guatemala reaccionó en el complemento y consiguió reducir la diferencia mediante los tantos de Óscar Santis y Matthew Evans, para dejar abierta la eliminatoria de cara al compromiso en territorio canadiense.

¿Qué necesita Guatemala para clasificar?

La Bicolor está obligada a conseguir una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar al Final Four de la Liga de Naciones.

Para conseguir la clasificación directa, Guatemala necesita ganar por dos goles de diferencia. También puede avanzar con una victoria por un gol, siempre que consiga marcar cuatro o más anotaciones, debido al criterio de desempate por goles como visitante. Si el conjunto nacional gana 3-2, el marcador global quedaría empatado y la eliminatoria se definiría en tiempos extra y, de ser necesario, en una tanda de penales.

Por su parte, Canadá avanzará con un empate o incluso con determinadas derrotas por un gol de diferencia, favorecido por los tantos que consiguió como visitante en el partido de ida.

Guatemala busca repetir la hazaña de la Copa Oro 2025

La Selección Nacional buscará repetir la hazaña conseguida en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, cuando eliminó a Canadá en la tanda de penales, después de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario.

Además del boleto a las semifinales de la Liga de Naciones, la eliminatoria también otorga la clasificación directa a la Copa Oro 2027, por lo que Guatemala se juega una oportunidad importante para continuar su crecimiento en el futbol de Concacaf.

¿A qué hora juega Guatemala contra Canadá?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones se disputará este lunes 16 de noviembre en Toronto.

Partido: Canadá vs. Guatemala.

Canadá vs. Guatemala. Torneo: Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027. Instancia: Cuartos de final, partido de vuelta.

Cuartos de final, partido de vuelta. Fecha: Lunes 16 de noviembre.

Lunes 16 de noviembre. Hora: 19 horas de Guatemala.

19 horas de Guatemala. Estadio: BMO Field, Toronto, Canadá.

La Bicolor buscará una remontada que le permita seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf.