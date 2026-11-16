Fútbol Nacional
Tena y Marsch mueven sus piezas para el decisivo choque entre Guatemala y Canadá por los cuartos de final de la Liga de Naciones
Luis Fernando Tena apostaría por Matthew Evans y William Jehú Fajardo en el once inicial de la Bicolor, que necesita revertir el 3-2 de la ida para avanzar a las semifinales.
Guatemala prepara su alineación para buscar la remontada frente a Canadá en Toronto. (Foto Prensa Libre: Juan Diego Gonzalez)
La Selección Nacional de Guatemala tendría novedades en su alineación para visitar a Canadá en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026.
El técnico Luis Fernando Tena apostaría por Matthew Evans y William Jehú Fajardo en el once inicial, con la misión de remontar el 3-2 de la ida y mantener viva la posibilidad de avanzar a las semifinales.
La Bicolor necesita ganar por dos goles de diferencia para conseguir la clasificación directa. Si se impone 3-2, la eliminatoria se extenderá a los tiempos extras y, de persistir el empate, se definirá mediante lanzamientos desde el punto penal.
Para el compromiso de este lunes 16 de noviembre, a las 19 horas, en el BMO Field de Toronto, Nicholas Hagen estaría en la portería.
Las probables alineaciones de Guatemala y Canadá
Guatemala
- Portero: Nicholas Hagen.
- Defensas: Aarón Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa (capitán) y José Morales.
- Volantes: Matthew Evans, Óscar Santis, José Rosales y Rodrigo Saravia.
- Delanteros: William Jehú Fajardo y Rubio Rubín.
- Director técnico: Luis Fernando Tena.
Canadá
- Portero: Maxime Crépeau.
- Defensas: Richie Laryea, Luc de Fougerolles, Joel Waterman y Ralph Priso.
- Volantes: Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Niko Sigur y Mathieu Choinière.
- Delanteros: Jonathan David y Tani Oluwaseyi.
- Director técnico: Jesse Marsch.