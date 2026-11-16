Tena y Marsch mueven sus piezas para el decisivo choque entre Guatemala y Canadá por los cuartos de final de la Liga de Naciones

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Tena y Marsch mueven sus piezas para el decisivo choque entre Guatemala y Canadá por los cuartos de final de la Liga de Naciones

Luis Fernando Tena apostaría por Matthew Evans y William Jehú Fajardo en el once inicial de la Bicolor, que necesita revertir el 3-2 de la ida para avanzar a las semifinales.

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Guatemala prepara su alineación para buscar la remontada frente a Canadá en Toronto. (Foto Prensa Libre: Juan Diego Gonzalez)

La Selección Nacional de Guatemala tendría novedades en su alineación para visitar a Canadá en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026.

El técnico Luis Fernando Tena apostaría por Matthew Evans y William Jehú Fajardo en el once inicial, con la misión de remontar el 3-2 de la ida y mantener viva la posibilidad de avanzar a las semifinales.

La Bicolor necesita ganar por dos goles de diferencia para conseguir la clasificación directa. Si se impone 3-2, la eliminatoria se extenderá a los tiempos extras y, de persistir el empate, se definirá mediante lanzamientos desde el punto penal.

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Para el compromiso de este lunes 16 de noviembre, a las 19 horas, en el BMO Field de Toronto, Nicholas Hagen estaría en la portería.

Las probables alineaciones de Guatemala y Canadá

Guatemala

  • Portero: Nicholas Hagen.
  • Defensas: Aarón Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa (capitán) y José Morales.
  • Volantes: Matthew Evans, Óscar Santis, José Rosales y Rodrigo Saravia.
  • Delanteros: William Jehú Fajardo y Rubio Rubín.
  • Director técnico: Luis Fernando Tena.

Canadá

  • Portero: Maxime Crépeau.
  • Defensas: Richie Laryea, Luc de Fougerolles, Joel Waterman y Ralph Priso.
  • Volantes: Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Niko Sigur y Mathieu Choinière.
  • Delanteros: Jonathan David y Tani Oluwaseyi.
  • Director técnico: Jesse Marsch.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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