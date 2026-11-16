“Nosotros sí creemos”: Tena confía en la remontada de Guatemala ante Canadá

La Selección Nacional de Guatemala ya se encuentra en territorio canadiense para afrontar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027. El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena llega con la obligación de remontar la serie, después de caer 3-2 en el encuentro de ida disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera.

La Bicolor buscará una victoria de 2-0, 3-1, 4-2 que le permita avanzar al Final Four del torneo y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027. En conferencia de prensa, el estratega nacional reconoció la dificultad del desafío, pero aseguró que el grupo mantiene la confianza en sus posibilidades de revertir el marcador frente a uno de los rivales más fuertes de la región.

"Bien, consciente de lo difícil, obviamente por la calidad del rival, porque vamos perdiendo 3 a 2, pero a la vez con confianza de poder hacer algo que la gente no cree que podamos, pero nosotros sí creemos en nuestra propia fuerza y queremos que se pueda hacer", expresó Tena.

Sobre el poco tiempo de recuperación entre ambos encuentros, el seleccionador explicó que el cuerpo técnico ha aprovechado cada momento para preparar al equipo y recuperar físicamente a los futbolistas. "Probablemente algún jugador con mucho desgaste tendrá que recuperarse, pero sí hemos platicado mucho con ellos. Hoy hicimos un entrenamiento corto en nuestras instalaciones, pero en general sí hemos aprovechado los días", mencionó.

Tena también destacó las ventajas de viajar en un vuelo chárter hacia Canadá, lo que permitió que la delegación llegara en mejores condiciones para afrontar el compromiso. "La verdad es que sí, mucho mejor porque pudimos dormir bien. Fue mucho más cómodo, la migración fue muy rápida. La verdad sí, el viaje estuvo muy bien. Qué bueno que nuestra federación logró conseguir este vuelo chárter porque estaba muy complicado venir con tantas escalas", señaló.

Guatemala busca corregir los errores del partido de ida

Al analizar el encuentro disputado en El Trébol, el entrenador reconoció que no esperaba que su equipo llegara a estar abajo por tres goles, aunque destacó la capacidad de reacción que mostró en el segundo tiempo para acercarse en el marcador.

"Obviamente esperábamos un partido difícil, pero no con ese marcador. Afortunadamente pudimos acercarnos en el marcador, pero es raro lo que se dio en esos juegos", expresó.

El seleccionador considera que uno de los aspectos que Guatemala necesita mejorar para competir frente a selecciones de mayor nivel es la regularidad durante los 90 minutos. "Nos falta ser más consistentes en el juego. Lo que no podemos hacer es descomponernos cuando nos anotan, ni en el aspecto táctico ni en el equilibrio emocional. Son rivales de mucho peso y aprovechan todo lo que dejamos suelto", afirmó.

Tena prepara variantes para el partido de vuelta

De cara al compromiso en Toronto, el entrenador adelantó que podría repetir algunas de las modificaciones que realizó durante el segundo tiempo del encuentro disputado en Guatemala.

"Mañana tenemos que formar la media cancha también. Darwin Lom tampoco está, entonces sí creo que tenemos que repetir algo de lo que hicimos en el segundo tiempo", comentó.

El técnico también destacó las alternativas ofensivas con las que cuenta el plantel y el crecimiento de algunos futbolistas que han ganado protagonismo durante el proceso. "Qué bueno que Matt vaya poco a poco dándose a conocer y creciendo. Rubio Rubín puede ser muy importante y Santis lleva mucho tiempo siendo consistente en el gol, algo que ha sido muy importante para nosotros", indicó.

El frío, otro desafío para la Bicolor

Finalmente, Tena reconoció que las bajas temperaturas en territorio canadiense representan un factor que deberán tomar en cuenta, aunque confía en que sus futbolistas puedan adaptarse a las condiciones climáticas.

"Sí, el clima es un inconveniente. Son muy pocos los que están acostumbrados a esto. Hemos platicado desde hace unos días sobre lo que nos vamos a enfrentar con el frío, pero habrá que verlo en el partido", concluyó el estratega.

Guatemala necesita remontar en Toronto

La Selección Nacional afrontará el partido de vuelta con la obligación de remontar el 3-2 global para continuar haciendo historia y conseguir su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones. El desafío será complicado ante una selección canadiense que figura entre las más competitivas de Concacaf. Sin embargo, Luis Fernando Tena y sus jugadores mantienen la confianza en conseguir un resultado que les permita seguir en carrera y asegurar su presencia en la Copa Oro 2027.