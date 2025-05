Guatemala cae por 6-2 ante Japón en su debut en el Mundial de Seychelles 2025

En un partido en donde se fue de más a menos, la selección de Guatemala cayó en su debut en el Mundial de futbol Playa de Seychelles 2025. La escuadra nipona, que ya fue subcampeona en 2021, se terminó imponiendo por marcador de 2-6.

Comenzó mejor y con más acciones ofensivas el combinado guatemalteco que dirige el técnico Farley Castro. Durante los primeros minutos disputados Berny Marroquín se estrenó por lo alto ya que no solo consiguió el primer gol de Guatemala en una Copa del Mundo de futbol playa, sino, el primero también del Mundial de Seychelles 2025.

Japón no tardó en reaccionar y apenas seis segundos después Ryota Tsuboya encontró el 1-1.

Sin embargo, la selección nacional guatemalteca se encontraba en racha y nuevamente tomó ventaja gracias a un gran gol de Miguel González.

A partir de ese momento el juego se tornó prácticamente a lo que quería la selección nipona, ya que Guatemala se dedicó a buscar defender la ventaja y poco a poco quedo mermada fisicamente.

En en el segundo período el marcador no se movió, pero no fue por no existir ocasiones de gol.

Final del segundo periodo 💥



Se mantiene el empate 2-2 entre Guatemala y Japón, pero en todo el segundo periodo la selección que más lo ha buscado es la asiática.



Tres postes y un buen Hendrick Cordova mantienen a la Bicolor con vida. pic.twitter.com/FwDuDUQ0Fh — Deportes_PL (@tododeportes_pl) May 1, 2025

De hecho, si en en los segundos 12 minutos el partido continuó 2-2 fue gracias a las grandes intervenciones del portero Hendrick Cordova que salvó a Guatemala hasta en dos ocasiones claras y también a tres remates japoneses que se estrellaron en el poste.

Sin embargo, para el tercer y último período el estado físico de Guatemala ya no era el mismo que el de Japón y fue justo esa la vía que utilizó la selección asiática para tomar ventaja.

Japón le dio vuelta al marcador a falta de ocho minutos y casi 50 segundos después consiguió el 2-4.

El quinto gol de Japón llegó por la vía de tiro libre de los pies de Ozu Moreira, que con un disparo cruzado dejó sin opciones a Cordova y el sexto fue de Ryota Tsuboya a falta de un minuto.