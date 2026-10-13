Guatemala conquista el bronce en el Torneo UNCAF Sub-16 tras vencer a Costa Rica

La Selección Sub-16 de Guatemala conquistó la medalla de bronce del Torneo UNCAF FIFA Forward al derrotar 2-1 a Costa Rica este martes 13 de octubre, en el partido por el tercer lugar disputado en el Estadio Nacional Las Delicias, El Salvador.

René Aguilar fue la figura del encuentro al marcar los dos goles que le dieron el triunfo al combinado nacional.

El equipo dirigido por el uruguayo Willy Coito Olivera encontró en Aguilar la contundencia necesaria para encaminar la victoria. Al minuto 38, el delantero aprovechó un rebote del guardameta costarricense, luego de una jugada por la banda derecha, y con un remate de derecha bien colocado abrió el marcador para Guatemala.

Tres minutos después, al 41, Aguilar volvió a aparecer para ampliar la ventaja. Tras recibir un pase de Jordi Valladares, el atacante remató con la pierna derecha y, aunque el balón fue desviado por un defensor rival, terminó en el fondo de la portería para el 2-0 antes del descanso.

Guatemala mantuvo la ventaja durante buena parte del encuentro, pero Costa Rica descontó al minuto 68. Bryan Alvarado aprovechó una desatención de la defensa guatemalteca y, con un potente disparo de derecha, venció al guardameta nacional para devolverle la emoción al cierre del partido.

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La Bicolor logró sostener el resultado y aseguró el tercer puesto del campeonato regional. Guatemala se quedó a las puertas de la final después de terminar en el segundo lugar del Grupo A, igualada con El Salvador con siete puntos, pero la diferencia de goles favoreció al conjunto salvadoreño, que avanzó a la disputa por el título frente a Panamá.

El bronce representa un cierre positivo para el combinado nacional, que utilizó el torneo como preparación para la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2027, prevista para febrero próximo.