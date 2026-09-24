Guatemala reconoce la cancha en Jamaica antes de su debut ante la Selección local en la Liga de Naciones

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Guatemala reconoce la cancha en Jamaica antes de su debut ante la Selección local en la Liga de Naciones

La Bicolor realizó este jueves su última práctica en el National Stadium de Kingston, donde este viernes enfrentará a Jamaica.

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La Selección Nacional de Guatemala durante el reconocimiento de cancha en el National Stadium de Kingston, Jamaica. (Foto Prensa Libre: Elizabeth González/Especial para Prensa Libre)

La Selección Nacional de Guatemala realizó este jueves el reconocimiento de cancha en el National Stadium de Kingston, Jamaica, escenario donde este viernes enfrentará al combinado local en su debut en la Liga de Naciones de la Concacaf.

La práctica en el estadio jamaiquino permitió al equipo dirigido por Luis Fernando Tena tener su primer contacto con el terreno de juego en el que disputará el compromiso, programado para las 18 horas de Guatemala.

La Bicolor llegó a Kingston el miércoles, después de permanecer varios días en Miami, donde completó su preparación con el plantel y trabajó principalmente en los aspectos tácticos para enfrentar a Jamaica.

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Tena ha puesto especial atención en la velocidad y fortaleza física del conjunto caribeño.

El técnico mexicano también recordó el último enfrentamiento entre ambos equipos en Kingston, donde Guatemala perdió 3-0 durante la eliminatoria mundialista.

Ahora, la Selección Nacional se encuentra lista para iniciar una nueva competencia y buscar un resultado diferente al obtenido en aquella visita.

El duelo ante Jamaica será el primero de los cuatro partidos que Guatemala disputará en esta fase de la Liga de Naciones.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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