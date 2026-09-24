Jamaica advierte sobre la dificultad de enfrentar a Guatemala en el inicio de la Liga de Naciones

Jamaica afina detalles para enfrentar a Guatemala, este viernes 25 de septiembre, a las 18 horas, con la adaptación de sus jugadores como una de sus prioridades.

Speid señaló que su equipo deberá responder a las diferentes situaciones que pueda presentar el partido y continuar con la evolución de su juego ofensivo.

“Lo que intentamos hacer es hablar sobre adaptación. Lo que sea necesario, lo haremos”, declaró el entrenador durante la conferencia de prensa este jueves 24 de septiembre.

Sobre Guatemala, Speid reconoció las características de la Bicolor y advirtió sobre la dificultad del encuentro.

“Les gusta jugar con el balón en sus pies. Así que tienen ciertas fortalezas, pero somos conscientes de lo que son”, afirmó.

El estratega también habló sobre la ausencia de Leon Bailey, situación que, según explicó, puede representar una oportunidad para otros futbolistas del plantel.

En ese sentido, destacó la confianza que han mostrado los jóvenes Jahmarie Nolan, el juvenil de 17 años, durante los entrenamientos.

Speid también trabaja en mejorar los movimientos ofensivos de Jamaica, uno de los aspectos que considera necesario fortalecer antes del compromiso contra Guatemala.

Por su parte, el volante Courtney Clarke destacó la exigencia del técnico durante las sesiones de entrenamiento.

Reconoció que el técnico sabe del rendimiento de cada jugador y busca mantener un alto nivel de compromiso dentro del grupo.

Jamaica espera comenzar con buen paso su participación en la Liga de Naciones, mientras Guatemala afrontará el partido con la necesidad de una victoria en suelo caribeño.