Tena habla sobre el rechazo de Arquímides Ordóñez a la Selección de Guatemala

La ausencia de Arquímides Ordóñez de la Selección Nacional de Guatemala volvió a generar cuestionamientos antes del debut ante Jamaica en la Liga de Naciones de Concacaf. El delantero fue incluido inicialmente en la convocatoria de Luis Fernando Tena, pero posteriormente comunicó que no se incorporaría debido a una lesión y que prefería permanecer con su club, FC Tulsa.

La situación tomó otro rumbo días después, cuando Ordóñez reapareció con el conjunto estadounidense en la USL Championship. El 19 de septiembre ingresó al minuto 69 frente a Brooklyn y disputó 21 minutos en el empate 2-2. La cercanía entre su participación con Tulsa y su ausencia de la convocatoria guatemalteca abrió nuevamente el debate alrededor de la falta de compromiso del futbolista con la Bicolor.

El propio Tena explicó este miércoles cómo recibió la noticia. Según el entrenador, la decisión no partió de la Selección, sino del mensaje que recibió del atacante.

“Nosotros lo convocamos y él me mandó mensaje que tenía una lesión. Que prefería quedarse en su club por ahora. Y ahí quedó la cosa. Ya no insistimos más. Ni nosotros ni él”, declaró Tena.

El técnico evitó realizar una valoración sobre la situación médica del jugador y dejó abierta la posibilidad de hablar posteriormente con él para conocer con mayor detalle lo ocurrido.

“Hay que esperar. Ya hablaremos después con él a ver cómo estuvo la situación. No quisiera adelantarme. Pero sí, nosotros lo convocamos y él mandó mensaje que no podía venir”, agregó.

No es la primera vez

El episodio tiene un antecedente. En 2023, Ordóñez tampoco aceptó una convocatoria para disputar la Copa Oro, cuando entonces pertenecía al FC Cincinnati. En aquella oportunidad, Tena explicó que el jugador había decidido permanecer con su club porque su entrenador consideraba que tendría posibilidades de sumar más minutos.

Pese a aquella negativa, el seleccionador mexicano decidió seguir contando con él. “Lo seguiremos llamando en futuras ocasiones, no se trata de cortar ya esto”, dijo Tena en aquel momento.

La relación entre ambos continuó y Ordóñez posteriormente integró la Selección de Guatemala en otras competencias, incluyendo la Copa Oro y el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de 2026.

Por eso, su nueva ausencia adquiere un significado particular. Tena ha insistido durante su proceso en contar con el atacante, pero esta vez el futbolista volvió a quedar fuera justo antes de una competencia oficial.

La explicación que dio el cuerpo técnico

Antes de que Tena hablara públicamente sobre el caso, el asistente técnico Salvador Reyes había sido más directo al referirse a la ausencia del delantero.

“Es cuestión de Quimi. Él lo pidió. Esperamos tener mejor a la gente que quiera”, declaró Reyes al ser consultado sobre Ordóñez.

Esa declaración agregó otro elemento al caso, pues dejó establecido que, desde la perspectiva del cuerpo técnico, la ausencia fue solicitada por el propio futbolista.

Sin embargo, las declaraciones no permiten determinar por sí solas cuál fue exactamente la situación médica de Ordóñez ni si sus minutos con Tulsa significan que estaba completamente recuperado. La participación con el club sí está documentada, mientras que no se ha hecho público un parte médico que detalle la lesión que comunicó a Guatemala.

Un capítulo que queda abierto

Mientras Guatemala se prepara para enfrentar a Jamaica en Kingston, Ordóñez permanece fuera de una convocatoria en la que inicialmente había sido considerado.

Tena, por ahora, optó por no entrar en confrontaciones y dejó la puerta abierta a conversar con el jugador después de esta fecha internacional. El entrenador tampoco quiso adelantar si lo ocurrido tendrá consecuencias en futuras convocatorias.