Fútbol Nacional
Guatemala Sub-15 goleó a Samoa en la Copa Mundial y buscará el liderato del grupo ante Honduras
La Bicolor aplastó 10-0 a Samoa Americana con un repóker de Luis Sosa y empató 1-1 ante Canadá en lo que los deja peleando por el liderato del grupo antes del duelo ante Honduras esta noche.
Jugadores de la Selección Sub-15 de Guatemala celebran la goleada 10-0 sobre Samoa Americana en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA en Bakú Azerbaiyán. (Foto Prensa Libre: Fedefut).
La Selección Sub-15 de Guatemala sigue haciendo historia en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA en Bakú Azerbaiyán. Los jóvenes chapines golearon 10-0 a Samoa Americana en lo que fue la actuación más dominante del torneo y empataron 1-1 ante Canadá en una jornada histórica para el fútbol formativo guatemalteco.
La goleada ante Samoa fue un recital colectivo. Luis Sosa fue el gran protagonista con cinco goles mientras que Adrián Carrillo, Diego Palma, Hugo Castillo, Javier Rivas y Bryan Ravanales completaron el marcador en lo que fue una noche histórica para la Selección Sub-15 en Azerbaiyán.
El empate ante Canadá dejó a Guatemala con buenos resultados en la fase de grupos. Los guatemaltecos que en su debut vencieron 1-0 a Singapur llegan al partido ante Honduras esta noche a las 11:00 PM con grandes opciones de clasificar a la siguiente fase del torneo.
Esta noche ante Honduras
Guatemala se medirá ante Honduras esta noche a las 11:00 PM hora Guatemala en lo que un partido importante de la fase de grupos. Una victoria ante el rival centroamericano podría asegurar su clasificación en el primer lugar del grupo a la siguiente fase.
El equipo dirigido por Édgar Cotto ha demostrado tener argumentos para competir ante cualquier rival en este torneo. Con el capitán Carlos Zelada liderando el mediocampo y Luis Sosa como referente goleador Guatemala llega motivado al duelo ante Honduras.