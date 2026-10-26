Guatemala Sub-15 vence a Honduras, cae ante Guinea y avanza en la Copa Mundial y Festival de la Fifa

La Selección Sub-15 de Guatemala cerró la fase de grupos de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA con una victoria frente a Honduras y una derrota ante Guinea, resultados que marcaron el final de su primera etapa en el certamen que se disputa en Bakú, Azerbaiyán.

La Bicolor se impuso 3-2 a Honduras en un duelo centroamericano en el que Luis Sosa fue la gran figura al marcar los tres goles del combinado nacional. Alejandro Amaya y Jonathan Martínez anotaron para el conjunto hondureño.

El triunfo representó un resultado importante para Guatemala, que buscaba finalizar en una buena posición dentro del Grupo P, integrado también por Singapur, Canadá, Samoa Americana y Guinea.

Sin embargo, en su siguiente compromiso, el equipo guatemalteco no logró mantener el impulso y perdió 2-1 frente a Guinea. Luis de Coto marcó el único tanto nacional en ese encuentro.

Guatemala termina segunda de su grupo

El recorrido de la Selección Sub-15 comenzó con una victoria 1-0 frente a Singapur, seguida de un empate 1-1 contra Canadá. Después, Guatemala consiguió una contundente goleada 10-0 ante Samoa Americana, antes de superar a Honduras y caer frente a Guinea.

Con esos resultados, el combinado guatemalteco finalizó en el segundo lugar del Grupo P, con 10 puntos, por detrás de Guinea, que sumó 13 unidades. Honduras también terminó con 10 puntos, pero Guatemala quedó por delante gracias a la victoria en el enfrentamiento directo.

La posición alcanzada le permitió a Guatemala avanzar a la División 2 del torneo, correspondiente a los puestos del 33 al 64 de la clasificación general.

La competición se desarrolla en el Complejo Deportivo de Hovsan, en Bakú, con un formato de fútbol 8 y tiempos reducidos, una experiencia internacional que permite a los jóvenes futbolistas guatemaltecos medirse ante selecciones de distintas regiones.