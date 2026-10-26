Guatemala Sub-15 vence a Honduras, cae ante Guinea y avanza en la Copa Mundial y Festival de la Fifa

Fútbol Nacional

Guatemala Sub-15 vence a Honduras, cae ante Guinea y avanza en la Copa Mundial y Festival de la Fifa

La Bicolor terminó segunda del Grupo P con 10 puntos y ahora competirá por los puestos del 33 al 64 en el certamen que se disputa en Azerbaiyán.

|

time-clock

La Selección Sub-15 de Guatemala terminó segunda del Grupo P y disputará la División 2 de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA. (Foto Prensa Libre: Fedefut)

La Selección Sub-15 de Guatemala cerró la fase de grupos de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA con una victoria frente a Honduras y una derrota ante Guinea, resultados que marcaron el final de su primera etapa en el certamen que se disputa en Bakú, Azerbaiyán.

La Bicolor se impuso 3-2 a Honduras en un duelo centroamericano en el que Luis Sosa fue la gran figura al marcar los tres goles del combinado nacional. Alejandro Amaya y Jonathan Martínez anotaron para el conjunto hondureño.

El triunfo representó un resultado importante para Guatemala, que buscaba finalizar en una buena posición dentro del Grupo P, integrado también por Singapur, Canadá, Samoa Americana y Guinea.

LECTURAS RELACIONADAS

Balón de Oro 2026: fecha, hora y dónde ver la premiación en Guatemala

chevron-right

Vuelta a Guatemala 2026: estas son las rutas por donde pasará la cuarta etapa entre Retalhuleu y San Marcos

chevron-right

Sin embargo, en su siguiente compromiso, el equipo guatemalteco no logró mantener el impulso y perdió 2-1 frente a Guinea. Luis de Coto marcó el único tanto nacional en ese encuentro.

Guatemala termina segunda de su grupo

El recorrido de la Selección Sub-15 comenzó con una victoria 1-0 frente a Singapur, seguida de un empate 1-1 contra Canadá. Después, Guatemala consiguió una contundente goleada 10-0 ante Samoa Americana, antes de superar a Honduras y caer frente a Guinea.

Con esos resultados, el combinado guatemalteco finalizó en el segundo lugar del Grupo P, con 10 puntos, por detrás de Guinea, que sumó 13 unidades. Honduras también terminó con 10 puntos, pero Guatemala quedó por delante gracias a la victoria en el enfrentamiento directo.

La posición alcanzada le permitió a Guatemala avanzar a la División 2 del torneo, correspondiente a los puestos del 33 al 64 de la clasificación general.

La competición se desarrolla en el Complejo Deportivo de Hovsan, en Bakú, con un formato de fútbol 8 y tiempos reducidos, una experiencia internacional que permite a los jóvenes futbolistas guatemaltecos medirse ante selecciones de distintas regiones.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Antonio Ixcot

ARCHIVADO EN:

FIFA Fútbol de Guatemala Guinea Honduras Luis Sosa Mundial Sub-15 de la FIFA Selección Sub-15 de Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM