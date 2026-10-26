Fútbol Nacional
Vuelta a Guatemala 2026: estas son las rutas por donde pasará la cuarta etapa entre Retalhuleu y San Marcos
La jornada recorrerá 119.3 kilómetros entre San Felipe, Reu, y San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, donde se anticipa la complicación de rutas.
La 65.ª Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala continúa este lunes 26 de octubre con la disputa de la cuarta etapa, un recorrido de 119.3 kilómetros entre San Felipe, Retalhuleu, y San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.
La jornada comenzará a las 9 horas y pasará por sectores como Coatepeque, Pajapita, el cruce de La Virgen, Catarina y El Rodeo, antes de llegar a la meta.
El paso de los ciclistas y la caravana de la competencia podría generar cierres temporales y complicaciones en la circulación vehicular en los distintos puntos del recorrido, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades de tránsito.
En el plano deportivo, el costarricense Alejandro Granados llega a esta etapa como líder de la clasificación general, después de las primeras tres jornadas de la competencia, que concluirá el próximo 1 de noviembre.