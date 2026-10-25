Real Madrid gana el clásico, rompe la racha del Barcelona y las redes no perdonan

La derrota del Barcelona ante el Real Madrid no solo dejó reacciones por el resultado del clásico español.

Las redes sociales también se llenaron de memes, videos y montajes que celebran el triunfo madridista y se burlan de la actuación del conjunto azulgrana.

Uno de los videos que llama la atención muestra a José Mourinho bailando junto a los jugadores de su equipo, en una escena creada con inteligencia artificial.

- Primer Clásico en el nuevo Camp Nou.

- Sin Courtois.

- "El mejor Barsa de la historia"

- "Un Madrid acabado"

- "Lamine mejor que Mbappé"

- "Flick mejor que Mourinho"

- "Pedri mejor que Bellingham"



1-2 y a mamar de papá Real Madrid. pic.twitter.com/nWwCuzPbhi — (fan) 𝐃𝐞𝐞𝐧𝐳𝐑𝐌 (@DeenzRM) October 25, 2026

El montaje convierte la victoria madridista en una celebración exagerada y suma humor a las reacciones que dejó el encuentro.

Otro de los memes tiene como protagonista a Marc Cucurella.

En la imagen, el futbolista aparece caminando por el césped mientras lleva a Lamine Yamal en el bolsillo, una representación humorística que juega con las comparaciones entre ambos y se burla de la derrota del Barcelona.

Las publicaciones aprovechan el resultado para convertir a varios protagonistas del clásico en blanco de bromas.

Mientras los aficionados del Real Madrid celebran la victoria, los seguidores azulgranas enfrentan una oleada de imágenes y videos que recuerdan el tropiezo de su equipo.

EL CLÁSICO ES MERENGUE 🤍

BARCELONA PIERDE EL CLÁSICO ESPAÑOL 😳

REAL MADRID LO GANA 2-1 🔥 pic.twitter.com/2dFtZfhuNa — MedioTiempo (@mediotiempo) October 25, 2026

El triunfo madridista por 2-1, con Kylian Mbappé como autor de los dos goles, puso fin al invicto del Barcelona en la Liga y dejó una nueva colección de memes que se comparte en las redes sociales tras uno de los partidos más esperados del futbol español.