Fútbol Internacional
Real Madrid gana el clásico, rompe la racha del Barcelona y las redes no perdonan
Mourinho bailando con inteligencia artificial y Cucurella con Lamine Yamal en el bolsillo protagonizan los memes que se burlan de la derrota azulgrana.
Los memes y las burlas inundan las redes sociales tras la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona, con montajes y videos que se mofan de la derrota azulgrana.
La derrota del Barcelona ante el Real Madrid no solo dejó reacciones por el resultado del clásico español.
Las redes sociales también se llenaron de memes, videos y montajes que celebran el triunfo madridista y se burlan de la actuación del conjunto azulgrana.
Uno de los videos que llama la atención muestra a José Mourinho bailando junto a los jugadores de su equipo, en una escena creada con inteligencia artificial.
El montaje convierte la victoria madridista en una celebración exagerada y suma humor a las reacciones que dejó el encuentro.
Otro de los memes tiene como protagonista a Marc Cucurella.
En la imagen, el futbolista aparece caminando por el césped mientras lleva a Lamine Yamal en el bolsillo, una representación humorística que juega con las comparaciones entre ambos y se burla de la derrota del Barcelona.
Las publicaciones aprovechan el resultado para convertir a varios protagonistas del clásico en blanco de bromas.
Mientras los aficionados del Real Madrid celebran la victoria, los seguidores azulgranas enfrentan una oleada de imágenes y videos que recuerdan el tropiezo de su equipo.
El triunfo madridista por 2-1, con Kylian Mbappé como autor de los dos goles, puso fin al invicto del Barcelona en la Liga y dejó una nueva colección de memes que se comparte en las redes sociales tras uno de los partidos más esperados del futbol español.