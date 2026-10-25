Carrera San Martín 2026: participantes se unen por la inclusión de personas con síndrome de Down

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Carrera San Martín 2026: participantes se unen por la inclusión de personas con síndrome de Down

Carrera organizada por San Martín beneficia a personas con síndrome de Down atendidas por la Fundación Margarita Tejada.

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SALIDA DE CARRERA SAN MARTÍN

Banderazo de salida de la carrera San Martín en beneficio de la Fundación Margarita Tejada. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Niños, jóvenes y adultos se dieron cita este domingo 25 de octubre para participar en la decimotercera edición de la Carrera San Martín, en beneficio de la Fundación Margarita Tejada, que apoya a personas con síndrome de Down.

El banderazo de salida se dio en la 12 calle y avenida Reforma, zona 9 de la capital. Hubo recorridos de 5 y 10 kilómetros, con la meta ubicada en el mismo punto de partida.

Tere de Basterrechea, directora ejecutiva de la Fundación Margarita Tejada, indicó que la carrera cuenta con el patrocinio de San Martín y otras empresas, con el objetivo de apoyar los programas educativos y de salud de la fundación.

Estimó que al menos 7 mil personas participaron en la actividad, en la que destacó el ambiente deportivo y familiar.

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Explicó que la fundación brinda apoyo a 600 personas cada año y que en sus redes sociales se puede encontrar información sobre cómo contribuir a su labor.

Daniela Corela, gerente financiera corporativa de San Martín, afirmó que uno de los objetivos de la actividad es promover la inclusión social, lo que motiva a la empresa a apoyar esta iniciativa.

Para leer más: Síndrome de Down: “Mi vida sin duda es mucho mejor con Otis”

Resaltó que el 100% de los fondos recaudados será entregado a la fundación para que continúe con su labor social.

Marvin Pop, cuya hija es beneficiaria de la fundación, señaló que es importante que las empresas apoyen este tipo de actividades para contribuir a la continuidad de los programas de la Fundación Margarita Tejada.

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Destacó los avances que ha logrado su hija gracias al apoyo recibido en la fundación y explicó que actualmente participa en un programa de inclusión laboral.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Oscar Vásquez

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura nacional, con 1 año de experiencia.

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