El “Dai Dai” de estudiantes de Margarita Tejada es destacado por Shakira

La fiebre del Mundial se acerca y Dai Dai, la canción oficial de la artista colombiana Shakira junto con el cantante nigeriano Burna Boy, es inspiración y un reto que se ha hecho viral en redes sociales, como el de los estudiantes de la Fundación Margarita Tejada, quienes el viernes 29 de mayo lanzaron su propia versión.

Dai Dai es bailada por estudiantes de la Fundación vestidos con playeras de diferentes selecciones y, entre los mensajes de los seguidores, se empezó a etiquetar a la colombiana para que viera el baile de los jóvenes que se mueven al ritmo de esta canción, que distingue a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. "¡@Shakira mira lo que hicimos con mucho carino para ti y para el mundo!", dice la publicación.

La Fundación Margarita Tejada atiende a niños y jóvenes con síndrome de Down. A lo largo de su trayectoria ha prestado atención a más de 5 mil familias y actualmente ofrece sus servicios de forma regular a 565 familias procedentes de diferentes partes del país, a las que apoya en las áreas de salud, desarrollo social y educación.

Shakira compartió el video de la Fundación en sus historias y también publicó los de otros grupos que han destacado, como el de madres que bailan con sus bebés, a quienes llevan en cargadores.

La canción busca recaudar fondos destinados a ayuda social para niños. Recientemente también se hizo viral el video en el que baila Eseniia Mikheeva, de 10 años.

Las historia de Shakira destacó la coreografía de la Fundación Margarita Tejada. (Foto Prensa Libre: toma de pantalla IG Shakira)

People destacó que la colombiana se contactó con los padres de la bailarina para notificarles que era una de las elegidas para participar en el espectáculo de cierre.

Sus padres fueron los encargados de darle la noticia a través de una historia de Instagram de la colombiana, y el momento en que la niña se entera se ha hecho viral entre su millón de seguidores.