Guatemala sub 16 vs. Costa Rica: hora y dónde ver en vivo el partido por el tercer lugar del Torneo Uncaf

La Selección Sub-16 de Guatemala, dirigida por el técnico uruguayo Willy Coito Olivera, volverá a la actividad este martes 13 de octubre, cuando enfrente a su similar de Costa Rica en el partido por el tercer lugar del Torneo UNCAF FIFA Forward

La Bicolor no logró clasificarse a la gran final del certamen, instancia que alcanzó en la edición anterior, cuando precisamente cayó ante los costarricenses en la disputa por el título. En esta ocasión, el combinado nacional se quedó a las puertas de luchar nuevamente por el campeonato tras finalizar su participación como segundo en el Grupo A.

Guatemala compartió sector con El Salvador, Honduras y Belice, y terminó igualada en puntos con la Selecta, ambas selecciones con siete unidades. Sin embargo, la diferencia de goles favoreció al cuadro salvadoreño, que avanzó a la final del torneo. Un solo gol marcó la diferencia entre ambas selecciones, lo que dejó a los guatemaltecos en la pelea por el tercer puesto, pese al buen rendimiento mostrado a lo largo de la competencia.

El encuentro por el tercer lugar se disputará en el Estadio Nacional Las Delicias, escenario donde Guatemala intentará tomarse revancha de la final del año pasado, cuando Costa Rica se impuso por la mínima diferencia para quedarse con el título.

El compromiso está programado para las 17:30 horas de Guatemala y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de UNCAF Oficial. Por su parte, la gran final del campeonato enfrentará a las selecciones de Panamá y El Salvador.

Buenas sensaciones para la eliminatoria mundialista

A lo largo del torneo, la escuadra nacional ha mostrado solidez tanto en defensa como en ataque, aspectos que buscará mantener en su último compromiso del certamen. Más allá del resultado, esta competencia ha servido como una importante fase de preparación para la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2027, programada para disputarse en febrero próximo.

La Azul y Blanco intentará cerrar su participación con una victoria que le permita subir al podio y confirmar las buenas sensaciones que ha dejado durante el campeonato regional.