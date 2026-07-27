Guatemala Sub-20 vs Antigua y Barbuda: hora y dónde ver el partido del Premundial de Concacaf

La Selección Sub-20 de Guatemala afrontará hoy en punto de las 17:00 horas un partido decisivo en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, torneo que otorga boletos para la Copa Mundial Sub-20 del próximo año.

El equipo dirigido por Sebastián Bini enfrentará a Antigua y Barbuda en la segunda jornada del grupo B, con la obligación de sumar tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

El partido se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, México, donde la Bicolor buscará dar un paso importante hacia la siguiente ronda. Asimismo el formato del torneo establece que clasificarán los dos primeros lugares de cada grupo y los dos mejores terceros, por lo que cada punto es determinante.

Guatemala afronta este compromiso sin puntos, luego de perder 1-0 contra Costa Rica en el debut. Aunque disputó más de una hora con un jugador menos, el conjunto nacional mostró entrega y generó oportunidades de gol, pero no pudo evitar la derrota.

El resultado dejó a la Bicolor obligada a reaccionar y buscar sus primeros tres puntos del certamen. De no conseguirlos, sus opciones de clasificación se complicarían y el cuadro nacional quedaría contra las cuerdas.

Por su parte, Antigua y Barbuda también llega presionada tras perder 3-0 contra el anfitrión, México, en la primera jornada. El conjunto caribeño fue superado por los mexicanos y comparte con Guatemala la necesidad de sumar para mantenerse con opciones de avanzar.

El panorama anticipa un encuentro intenso desde el inicio. Guatemaltecos y caribeños saben que un empate complicaría sus aspiraciones, por lo que se espera un partido abierto, con ambos equipos en busca de la victoria.

Para la Bicolor, obtener los tres puntos significaría llegar con posibilidades reales a la última jornada, cuando enfrentará a México, una de las selecciones favoritas para conquistar el Premundial y obtener uno de los boletos para la Copa Mundial Sub-20. Todo está listo para un duelo de alta tensión en territorio mexicano.

HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO DE LA AZUL Y BLANCO

El duelo entre la bicolor y el conjunto caribeño se disputará a las 17:00 horas de Guatemala. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.