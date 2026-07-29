Guatemala Sub-20 vs. México : día, hora y dónde ver el partido de la tercera fecha del Premundial de Concacaf

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Guatemala Sub-20 vs. México : día, hora y dónde ver el partido de la tercera fecha del Premundial de Concacaf

Guatemala enfrenta a México en la tercera jornada del Premundial Sub-20 de Concacaf. Conoce la hora, y dónde ver el partido de la azul y blanco.

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Guatemala enfrenta a México por la tercera fecha en el Premundial Sub-20.(Foto Prensa Libre: EFE).

Guatemala enfrenta a México por la tercera fecha en el Premundial Sub-20.(Foto Prensa Libre: EFE).

La Selección Nacional Sub-20 de Guatemala disputará este jueves un partido clave contra México, por la tercera jornada del Grupo B del Premundial Sub-20 de Concacaf, torneo que otorga cuatro boletos para la Copa Mundial Sub-20 de la Fifa 2027, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Será la primera vez que una Copa del Mundo de esta categoría se dispute en dos países pertenecientes a diferentes confederaciones: la UEFA y la AFC.

Para la Azul y Blanco, este compromiso será determinante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase y mantener vivo el sueño de clasificar a su tercera Copa del Mundo Sub-20..

De cada grupo avanzarán los dos primeros lugares, además de los dos mejores terceros, para completar los cuartos de final. En esa instancia se definirán los cuatro boletos mundialistas, ya que las selecciones que alcancen las semifinales asegurarán su clasificación al Mundial. Asimismo, los dos finalistas obtendrán su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El conjunto nacioanl dirigido por el entrenador argentino Sebastián Bini llega a este encuentro con tres puntos. En su debut perdió 1-0 contra Costa Rica, pero se recuperó en la segunda jornada con una goleada de 4-0 sobre Antigua y Barbuda.

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Gracias a ese triunfo, Guatemala ocupa provisionalmente la segunda posición del Grupo B. Por su parte, México llega como líder de la llave tras sumar dos victorias consecutivas y ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda. Ahora, el conjunto mexicano buscará cerrar la fase de grupos con el liderato.

La selección guatemalteca necesita una victoria para asegurar su clasificación a los cuartos de final. Un empate también podría permitirle avanzar, dependiendo de una combinación de resultados, ya sea como segundo lugar del grupo o como uno de los dos mejores terceros del torneo.

Se espera un encuentro intenso y de alta exigencia para la Bicolor, que tendrá enfrente al país anfitrión y a uno de los favoritos al título. Ambos equipos se juegan objetivos importantes, por lo que cada balón será disputado al máximo. Además, existe un antecedente que alimenta la motivación nacional: en el Premundial rumbo a la Copa del Mundo de Argentina, Guatemala eliminó a México en una serie de penales.

Día, hora y dónde ver Guatemala vs. México

El encuentro entre Guatemala y México se disputará este jueves 30 de julio a las 19 horas de Guatemala.

Detalles del partido

  • Partido: Guatemala vs. México
  • Competencia: Premundial Sub-20 de Concacaf
  • Fecha: Jueves 30 de julio
  • Hora: 19 horas
  • Transmisión: ESPN y Disney+

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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