México llega con una baja obligada y posibles rotaciones para enfrentar a Guatemala en el Premundial Sub-20

La Selección Sub-20 de México enfrenta a Guatemala con una baja obligada en la portería y la posibilidad de realizar más cambios en su alineación, luego de asegurar su clasificación a los cuartos de final del Premundial de la Concacaf.

La única ausencia confirmada para el cierre de la fase de grupos es la del arquero Sebastián Liceaga, quien fue expulsado durante la victoria frente a Costa Rica tras una fuerte entrada sobre el delantero Gabriel Sibaja.

La tarjeta roja directa lo deja suspendido para el encuentro de este jueves 30 de julio frente a Guatemala, por lo que el técnico Álex Diego deberá realizar, al menos, una modificación obligada en su once inicial.

Cristo Navarrete aparece como el principal candidato para sustituir a Liceaga, aunque el cuerpo técnico mexicano aún no confirma la alineación para el compromiso.

Las rotaciones que analiza México

Además del cambio obligado en la portería, distintos medios mexicanos señalan que el cuerpo técnico analiza realizar otras modificaciones después de asegurar el boleto a los cuartos de final.

Según esos reportes, el objetivo sería administrar las cargas físicas de algunos futbolistas y evitar riesgos antes del inicio de la fase de eliminación directa, aunque hasta el momento la Federación Mexicana de Futbol no ha confirmado que esas rotaciones se llevarán a cabo.

El panorama para el cierre del Grupo B

Si México confirma variantes en su alineación, Guatemala enfrentaría a un equipo con cambios respecto a los partidos anteriores. Sin embargo, el conjunto mexicano ya aseguró su clasificación y cuenta con una plantilla con suficiente profundidad para competir con jugadores de relevo.

México y Guatemala cerrarán la fase de grupos este jueves a las 18.00 horas. Mientras el conjunto mexicano ya tiene asegurado su lugar en los cuartos de final, la Bicolor buscará un resultado que le permita mejorar su posición en el Grupo B y mantener sus opciones de clasificación, de acuerdo con los criterios de desempate establecidos por el reglamento del torneo.

NUNCA HAY CUARTO MALO🔥🇬🇹



Guerra culminó un gran centro de Ávila para el 4-0 de Guatemala⚽️



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Recuadro

México, pendiente de confirmar su alineación

Baja confirmada

Sebastián Liceaga (suspendido por expulsión)

Principal candidato para sustituirlo

Cristo Navarrete

Posibles cambios